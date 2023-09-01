Медведи снова попали на видео

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В поселке Михайловка Уфимского района были засняты два медведя, чьи кадры были опубликованы в группе телеграмм-канал Bash.dtp.official. При съемке видео можно услышать, как мужчина выражает беспокойство о том, чтобы животные не причинили вреда некой Лии, и предлагает позвонить «в службы».
Напомним, что 27 августа местные жители обнаружили медведя, прогуливающегося по улицам Шакши. На следующий день хищник снова появился рядом с людьми — его видели в частном секторе и около железнодорожной станции. Инспекторы минэкологии Башкирии отправились на поиски этого медведя и узнали, что ему около 1,5 года, и он вышел к людям, чтобы найти пищу.