Медведи снова попали на видео

Напомним, что 27 августа местные жители обнаружили медведя, прогуливающегося по улицам Шакши. На следующий день хищник снова появился рядом с людьми — его видели в частном секторе и около железнодорожной станции. Инспекторы минэкологии Башкирии отправились на поиски этого медведя и узнали, что ему около 1,5 года, и он вышел к людям, чтобы найти пищу.