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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Медведи снова попали на видео

Медведи снова попали на видео

1 сентября 2023, 13:11
Фото: 1MI
Кадры косолапых животных попали в соцсети

В поселке Михайловка Уфимского района были засняты два медведя, чьи кадры были опубликованы в группе телеграмм-канал Bash.dtp.official. При съемке видео можно услышать, как мужчина выражает беспокойство о том, чтобы животные не причинили вреда некой Лии, и предлагает позвонить «в службы».

Напомним, что 27 августа местные жители обнаружили медведя, прогуливающегося по улицам Шакши. На следующий день хищник снова появился рядом с людьми — его видели в частном секторе и около железнодорожной станции. Инспекторы минэкологии Башкирии отправились на поиски этого медведя и узнали, что ему около 1,5 года, и он вышел к людям, чтобы найти пищу.

Видео: БашДТП
#Город#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бурый медведь#Виалина Ахсанова#Живая природа
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