Массовые проверки водителей проходят в День знаний в Уфе

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Сегодня в Уфе будут проводиться массовые проверки водителей с целью предотвращения административных правонарушений в области дорожной безопасности. Особое внимание будет уделено пресечению управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также перевозке детей-пассажиров с нарушением законодательства.
Госавтоинспекция призывает жителей Уфы быть внимательными и вежливыми друг к другу. Важно использовать ремни безопасности, соблюдать необходимый боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от вождения в состоянии опьянения.