Массовые проверки водителей проходят в День знаний в Уфе

Сегодня в Уфе будут проводиться массовые проверки водителей с целью предотвращения административных правонарушений в области дорожной безопасности. Особое внимание будет уделено пресечению управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также перевозке детей-пассажиров с нарушением законодательства.