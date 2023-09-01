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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Массовые проверки водителей проходят в День знаний в Уфе

Массовые проверки водителей проходят в День знаний в Уфе

1 сентября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции

Сегодня в Уфе будут проводиться массовые проверки водителей с целью предотвращения административных правонарушений в области дорожной безопасности. Особое внимание будет уделено пресечению управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также перевозке детей-пассажиров с нарушением законодательства.

Госавтоинспекция призывает жителей Уфы быть внимательными и вежливыми друг к другу. Важно использовать ремни безопасности, соблюдать необходимый боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от вождения в состоянии опьянения.

#Башкирия#ГИБДД#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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