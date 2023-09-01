Как тревога россиян по поводу будущего отражается в настоящем

Posted 1 сентября, 07:45
Published 1 сентября, 07:45
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Согласно опросу аналитического канала «NielsenIQ Россия», продолжает снижаться доля россиян, считающих, что экономика страны переживает спад.
Эксперты полагают, что причины «оптимизма» в том, что, на взгляд обывателя, ничего «такого» не произошло — цены растут, да, но это было всегда, да и «полные полки» важнее, чем высокие цены. Роста общего благосостояния нет, но людям в целом это безразлично — они ищут работу, доходы на которой обгонят инфляцию, — и устраиваются. Ну и кроме того, дисбаланс в экономике за работающим телевизором все еще не рассмотреть.
Тем не менее уровень ожиданий в обществе все же снижается. Численное преобладание оптимистов над пессимистами, наиболее заметное в первые месяцы СВО, сейчас уменьшается. Оптимистов по-прежнему больше, но социологи подчеркивают, что в этом контексте оптимистичность — лишь «один из факторов антикризисного реагирования общества на многочисленные сложности в постсоветский период».
Стоит отметить, что россияне болезненно восприняли падение рубля. При этом респонденты все реже апеллируют к СВО и геополитическому противостоянию: это воспринимается большинством как инвариант развития на ближайшие годы. Одновременно с этим в сегменте образованных россиян с доходами от среднего и выше четко прослеживается позиция, согласно которой затягивание военных действий приведет в перспективе к краху экономики.
Подробнее — в материале «Новых известий».