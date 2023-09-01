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Posted 1 сентября, 07:45

Published 1 сентября, 07:45

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Как тревога россиян по поводу будущего отражается в настоящем

Как тревога россиян по поводу будущего отражается в настоящем

1 сентября 2023, 07:45
Фото: 1MI
Социологические исследования выявили, что оптимистичность — это всего лишь один из факторов антикризисного реагирования российского общества на многочисленные сложности.

Согласно опросу аналитического канала «NielsenIQ Россия», продолжает снижаться доля россиян, считающих, что экономика страны переживает спад.

Эксперты полагают, что причины «оптимизма» в том, что, на взгляд обывателя, ничего «такого» не произошло — цены растут, да, но это было всегда, да и «полные полки» важнее, чем высокие цены. Роста общего благосостояния нет, но людям в целом это безразлично — они ищут работу, доходы на которой обгонят инфляцию, — и устраиваются. Ну и кроме того, дисбаланс в экономике за работающим телевизором все еще не рассмотреть.

Тем не менее уровень ожиданий в обществе все же снижается. Численное преобладание оптимистов над пессимистами, наиболее заметное в первые месяцы СВО, сейчас уменьшается. Оптимистов по-прежнему больше, но социологи подчеркивают, что в этом контексте оптимистичность — лишь «один из факторов антикризисного реагирования общества на многочисленные сложности в постсоветский период».

Стоит отметить, что россияне болезненно восприняли падение рубля. При этом респонденты все реже апеллируют к СВО и геополитическому противостоянию: это воспринимается большинством как инвариант развития на ближайшие годы. Одновременно с этим в сегменте образованных россиян с доходами от среднего и выше четко прослеживается позиция, согласно которой затягивание военных действий приведет в перспективе к краху экономики.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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