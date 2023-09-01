Как тревога россиян по поводу будущего отражается в настоящем

Эксперты полагают, что причины «оптимизма» в том, что, на взгляд обывателя, ничего «такого» не произошло — цены растут, да, но это было всегда, да и «полные полки» важнее, чем высокие цены. Роста общего благосостояния нет, но людям в целом это безразлично — они ищут работу, доходы на которой обгонят инфляцию, — и устраиваются. Ну и кроме того, дисбаланс в экономике за работающим телевизором все еще не рассмотреть.