Хабиров подписал документ, касающийся участников СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Башкирии были расширены меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Согласно постановлению, подписанному Радием Хабировым, бойцы и их близкие теперь могут рассчитывать на следующие льготы:
Кроме того, участникам СВО и их семьям положены сертификаты на обучение в ссузах, психологическая помощь, путевки в санатории, помощь в трудоустройстве, льготы по транспортному налогу, освобождение от платы за услуги по обращению с ТКО и ряд других мер.