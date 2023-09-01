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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Хабиров расширил перечень мер поддержки участникам СВО из Башкирии

Хабиров подписал документ, касающийся участников СВО из Башкирии

1 сентября 2023, 14:25
Фото: 1MI

Хабиров расширил перечень мер поддержки участникам СВО из Башкирии

Глава Республики подписал новое постановление

В Башкирии были расширены меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Согласно постановлению, подписанному Радием Хабировым, бойцы и их близкие теперь могут рассчитывать на следующие льготы:

  • получение сертификатов для газификации дома;
  • временное освобождение от уплаты кредитов;
  • бесплатные места в детских садах;
  • зачисление детей в группы продленного дня в первоочередном порядке;
  • бесплатное посещение кружков и секций;
  • бесплатное питание в школах;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, участникам СВО и их семьям положены сертификаты на обучение в ссузах, психологическая помощь, путевки в санатории, помощь в трудоустройстве, льготы по транспортному налогу, освобождение от платы за услуги по обращению с ТКО и ряд других мер.

#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО#Виалина Ахсанова
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