Хабиров подписал документ, касающийся участников СВО из Башкирии

Кроме того, участникам СВО и их семьям положены сертификаты на обучение в ссузах, психологическая помощь, путевки в санатории, помощь в трудоустройстве, льготы по транспортному налогу, освобождение от платы за услуги по обращению с ТКО и ряд других мер.