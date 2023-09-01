Губернатор МО рассказал о жизни самой большой школы региона

«У нас обычно на 40 тысяч учеников прибавляется ежегодно, а в этом году — плюс 45 тысяч. Первоклашек на этот раз — 120 тысяч, в 2022-м было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов — это и бюджет, и внебюджет», — сообщил Андрей Воробьев. Он напомнил, что подмосковные школы ищут педагогов, хотя текучка в педагогических коллективах не особенно велика, но если регионы открывают новые школы, то, соответственно, требуются новые учителя, подытожил Воробьев.