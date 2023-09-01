Губернатор МО рассказал о жизни самой большой школы региона

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
О работе школы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в беседе с Владимиром Путиным по видеоконференцсвязи. Первого сентября президент открыл новые общеобразовательные учреждения в пяти регионах России. Об этом информирует mosregtoday.
В ЖК «Гусарская баллада», расположенном в Одинцовском округе, проживает 24 тысячи человек. В 2019 году здесь сдали в эксплуатацию все намеченные проектом 29 многоквартирных домов, при этом социальных объектов для обеспечения нужд всех новых жителей не хватало. В этом году с участием Московской области в микрорайоне открыли второй детский сад, а сегодня начала работать большая школа — образовательный центр «Багратион».
«У нас обычно на 40 тысяч учеников прибавляется ежегодно, а в этом году — плюс 45 тысяч. Первоклашек на этот раз — 120 тысяч, в 2022-м было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов — это и бюджет, и внебюджет», — сообщил Андрей Воробьев. Он напомнил, что подмосковные школы ищут педагогов, хотя текучка в педагогических коллективах не особенно велика, но если регионы открывают новые школы, то, соответственно, требуются новые учителя, подытожил Воробьев.
Общая площадь образовательного центра в ЖК «Гусарская баллада» составляет 30 тысяч кв. метров. В здании четыре этажа, предусмотрены четыре лифта. Здесь есть 88 учебных кабинетов, среди которых 34 кабинета начальной школы, 10 кабинетов математики, четыре кабинета физики с современным интерактивным оборудованием, восемь кабинетов информатики, оборудованных цифровыми лабораториями. Также доступны кулинарные, слесарные, столярные мастерские, психологический и логопедический кабинеты, центр детских инициатив, четыре спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 посетителей, библиотека с IT-зоной. На территории школы имеются также стадион с футбольным полем, зоны для подвижных игр и отдыха.
Андрей Воробьев напомнил, что ежегодно в регионе проходят ремонтные работы в 60 школах, которые были построены в 60–70-х годах.