Глава Башкирии возьмет на себя организацию похорон покончившего собой бойца

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
В конце августа стало известно о кончине военнослужащего Ильдара Б., который 2 августа, выходил с гранатой на Нагаевское шоссе. Мужчина наложил на себя руки в одном из СИЗО Уфы.
Глава региона Радий Хабиров выразил соболезнования родным Ильдара и заявил, что возьмет на себя организацию похорон бойца.
— Мне очень жаль. Искренне пытался спасти его жизнь. Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор. При этом подчеркиваю: никому ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-то через насилие, — написал Хабиров в своих социальных сетях.
Напомним, что Ильдар Б. вышел на Нагаевское шоссе с требованием прекратить в отношение него уголовное дело по статье о дезертирстве. Подробнее о том, что происходило 2 августа в Уфу, мы рассказывали здесь.