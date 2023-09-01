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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

Глава Башкирии возьмет на себя организацию похорон покончившего собой бойца

Глава Башкирии возьмет на себя организацию похорон покончившего собой бойца

1 сентября 2023, 08:59
Фото: Скриншот с видео
Военнослужащий, который в августе выходил с гранатой на Нагаевское шоссе, покончил с собой в СИЗО Уфы.

В конце августа стало известно о кончине военнослужащего Ильдара Б., который 2 августа, выходил с гранатой на Нагаевское шоссе. Мужчина наложил на себя руки в одном из СИЗО Уфы.

Глава региона Радий Хабиров выразил соболезнования родным Ильдара и заявил, что возьмет на себя организацию похорон бойца.

— Мне очень жаль. Искренне пытался спасти его жизнь. Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор. При этом подчеркиваю: никому ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-то через насилие, — написал Хабиров в своих социальных сетях.

Напомним, что Ильдар Б. вышел на Нагаевское шоссе с требованием прекратить в отношение него уголовное дело по статье о дезертирстве. Подробнее о том, что происходило 2 августа в Уфу, мы рассказывали здесь.

С дезертиром, угрожавшим взорвать гранату в Уфе, произошла трагедия
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#Элина Сайфранова#Башкирия#Уфа#Уголовное дело#Новости Уфы#Радий Хабиров#Военнослужащий#18+#Организация похорон#СИЗО#Дезертирство
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