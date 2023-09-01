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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Глава Башкирии проводил в первый класс дочь находящегося на СВО чиновника Бадранова

Глава Башкирии проводил в первый класс дочь находящегося на СВО чиновника Бадранова

1 сентября 2023, 07:24
Фото: Радий Хабиров // telegram
Азат Бадранов ушел добровольцем на СВО в ноябре 2022 года.

Сегодня, 1 сентября, Хабиров отвел дочь первого вице-премьера Башкирии Азата Бадранова в первый класс. Об этом сам глава региона сообщил в своих социальных сетях.

— Как и обещал, сегодня отвел дочь моего товарища и соратника Азата Бадранова в первый класс. Поздравляю Асель, поздравляю ее маму, родных и близких, — написал Радий Хабиров.

Хабиров также отмечает, что поручил всем главам муниципалитетов уделили особое внимание первоклассникам — детям участников СВО и поддержать все семьи.

Напомним, что с ноября 2022 года первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов находится в зоне специальной военной операции в качестве добровольца. В мае этого года был награжден медалью Шаймуратова.

#Общество#Элина Сайфранова#Чиновник#Новости Уфы#СВО#Участники СВО
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