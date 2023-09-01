Глава Башкирии проводил в первый класс дочь находящегося на СВО чиновника Бадранова

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Сегодня, 1 сентября, Хабиров отвел дочь первого вице-премьера Башкирии Азата Бадранова в первый класс. Об этом сам глава региона сообщил в своих социальных сетях.
— Как и обещал, сегодня отвел дочь моего товарища и соратника Азата Бадранова в первый класс. Поздравляю Асель, поздравляю ее маму, родных и близких, — написал Радий Хабиров.
Хабиров также отмечает, что поручил всем главам муниципалитетов уделили особое внимание первоклассникам — детям участников СВО и поддержать все семьи.
Напомним, что с ноября 2022 года первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов находится в зоне специальной военной операции в качестве добровольца. В мае этого года был награжден медалью Шаймуратова.