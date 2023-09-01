«Газовый» закон приняли в Башкирии после взрыва в доме в Ишимбае

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Сегодня, 1 сентября, в Башкирии вступил в силу закон об эксплуатации газового оборудования, который был подписан главой республики Радием Хабировым.
Председатель Курултая Башкортостана, Константин Толкачев, подчеркнул, что неисправности газового оборудования, а также неправильное состояние вентиляционных и дымоотводящих систем могут привести к серьезным последствиям. Неисправности могут возникать как в старых низкоэтажных зданиях из-за повреждения перегородок, так и в новых строениях из-за нарушений, допущенных при строительстве и монтаже систем.
— Нарушение воздухообмена приводит к накоплению газа и тяжелым отравлениям, подчас с летальным исходом, — объяснил спикер республиканского парламента
Согласно новому закону, соблюдение требований безопасной эксплуатации и технического обслуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, а также содержание вентиляционных и дымовых каналов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме, включены в обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, которые подлежат государственному жилищному надзору.
Напомним, что 30 августа в Ишимбае произошёл взрыв бытового газа. Причиной такого происшествия стала утечка газа. После проведения проверки комиссией дом был полностью признан аварийным.