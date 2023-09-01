«Газовый» закон приняли в Башкирии после взрыва в доме в Ишимбае

Председатель Курултая Башкортостана, Константин Толкачев, подчеркнул, что неисправности газового оборудования, а также неправильное состояние вентиляционных и дымоотводящих систем могут привести к серьезным последствиям. Неисправности могут возникать как в старых низкоэтажных зданиях из-за повреждения перегородок, так и в новых строениях из-за нарушений, допущенных при строительстве и монтаже систем.