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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

«Газовый» закон приняли в Башкирии после взрыва в доме в Ишимбае

«Газовый» закон приняли в Башкирии после взрыва в доме в Ишимбае

1 сентября 2023, 15:06
Фото: 1MI
Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики

Сегодня, 1 сентября, в Башкирии вступил в силу закон об эксплуатации газового оборудования, который был подписан главой республики Радием Хабировым.

Председатель Курултая Башкортостана, Константин Толкачев, подчеркнул, что неисправности газового оборудования, а также неправильное состояние вентиляционных и дымоотводящих систем могут привести к серьезным последствиям. Неисправности могут возникать как в старых низкоэтажных зданиях из-за повреждения перегородок, так и в новых строениях из-за нарушений, допущенных при строительстве и монтаже систем.

— Нарушение воздухообмена приводит к накоплению газа и тяжелым отравлениям, подчас с летальным исходом, — объяснил спикер республиканского парламента

Согласно новому закону, соблюдение требований безопасной эксплуатации и технического обслуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, а также содержание вентиляционных и дымовых каналов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном жилом доме, включены в обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, которые подлежат государственному жилищному надзору.

Напомним, что 30 августа в Ишимбае произошёл взрыв бытового газа. Причиной такого происшествия стала утечка газа. После проведения проверки комиссией дом был полностью признан аварийным.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Происшествие#Виалина Ахсанова#Взрыв газа в двухэтажке в Ишимбае
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