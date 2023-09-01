Дефицит топ-менеджеров: что происходит с ведущими компаниями в России?

Дефицит, в свою очередь, становится катализатором другой проблемы — повышения зарплатных ожиданий новых топ-менеджеров до 40%. При этом отмечается увеличение запрашиваемых зарплат на 20-30% и у руководителей среднего звена, которые предполагают «будущий повышенный спрос на свои услуги» как на управленцев, метящих в топ-менеджмент. В целом это влечет существенную нагрузку не только на кадровый, но и на финансовый потенциал российских компаний.