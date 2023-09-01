Дефицит топ-менеджеров: что происходит с ведущими компаниями в России?

Posted 1 сентября, 11:09
Published 1 сентября, 11:09
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Согласно опросу (ИНП) РАН, дефицит кадров стал главной проблемой отечественного бизнеса, затмив ключевой негативный фактор последнего десятилетия — недостаточный покупательский спрос. По данным hh.ru, уже летом 2023 года кадровый голод достиг максимальных значений за все время анализа.
Сейчас особенно заметна проблема дефицита среди управленцев. В частности, около трети топ-менеджеров, чья зарплата составляет 60 млн руб. в год, ушли со своих позиций. Вероятно, это лишь вершина айсберга, поскольку многие компании сократили объем раскрытия информации.
Дефицит, в свою очередь, становится катализатором другой проблемы — повышения зарплатных ожиданий новых топ-менеджеров до 40%. При этом отмечается увеличение запрашиваемых зарплат на 20-30% и у руководителей среднего звена, которые предполагают «будущий повышенный спрос на свои услуги» как на управленцев, метящих в топ-менеджмент. В целом это влечет существенную нагрузку не только на кадровый, но и на финансовый потенциал российских компаний.
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