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Posted 1 сентября, 11:09

Published 1 сентября, 11:09

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Дефицит топ-менеджеров: что происходит с ведущими компаниями в России?

Дефицит топ-менеджеров: что происходит с ведущими компаниями в России?

1 сентября 2023, 11:09
Фото: Midjourney
Рынок труда в России переживает наиболее острый за последнее десятилетие кадровый голод.

Согласно опросу (ИНП) РАН, дефицит кадров стал главной проблемой отечественного бизнеса, затмив ключевой негативный фактор последнего десятилетия — недостаточный покупательский спрос. По данным hh.ru, уже летом 2023 года кадровый голод достиг максимальных значений за все время анализа.

Сейчас особенно заметна проблема дефицита среди управленцев. В частности, около трети топ-менеджеров, чья зарплата составляет 60 млн руб. в год, ушли со своих позиций. Вероятно, это лишь вершина айсберга, поскольку многие компании сократили объем раскрытия информации.

Дефицит, в свою очередь, становится катализатором другой проблемы — повышения зарплатных ожиданий новых топ-менеджеров до 40%. При этом отмечается увеличение запрашиваемых зарплат на 20-30% и у руководителей среднего звена, которые предполагают «будущий повышенный спрос на свои услуги» как на управленцев, метящих в топ-менеджмент. В целом это влечет существенную нагрузку не только на кадровый, но и на финансовый потенциал российских компаний.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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