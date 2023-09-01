Что изменилось для жителей Башкирии с 1 сентября

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:02
Младшие классы будут получать бесплатное горячее питание. Глава республики поручил Минторгу усилить контроль за школьным питанием, а за факт обнаружение просрочки виноватых «расстреливать на месте». Помимо этого, право на бесплатный приём пищи в школе получили дети-инвалиды, а также дети из малообеспеченных семей и семей участников СВО.
В последующие два года в Башкортостане и ряде других республик будет проведëн эксперимент проекта о исламском финансировании. Предоставление финансовых услуг будет опираться на исламские законы. Предполагается, что это должно оказать воздействие на привлечение зарубежных инвестиций.
В силу вступил закон предоставлении дополнительного отпуска для родителей детей-инвалидов. Теперь они смогут суммировать предоставляемые им 4 ежемесячных выходных дня в полноценный отпуск в 24 дня для поездки с детьми в санатории, поскольку те не могут самостоятельно добираться и находиться в медучреждении без присмотра ответственных лиц.
До конца года жители Башкирии смогут оплачивать проезд на 8 рублей дешевле. Для этого необходимо расплачиваться национальной картой, установленной в платёжной системе своего телефона.
В силу вступил закон о безопасном обращении с газовым оборудованием. В Курултае это объяснили предостережением взрывоопасных ситуаций, подобной недавней трагедией в Ишимбае.
Глобальные изменения произойдут в организации работы такси. Теперь водители обязаны пройти тест на знание адресов, зарегистрироваться в обязательном реестре, указать информацию о себе в салоне автомобиля, а также разметить на крыше оранжевый знак такси и нанести шахматный рисунок. Также водители, имеющие судимость за совершение насильственных действий, не имеют права работать. Такие меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.
Помимо этого, перевозчики отныне не смогут работать больше положенного времени, установленного Трудовым кодексом.
Единый «золотой стандарт» образования вступает в силу с началом нового учебного года. Теперь школьники будут общаться по единым для каждой образовательной организации учебникам. Такой закон был принят в связи с тем, что в нескольких школах программа обучения может разниться: пока одни проходят материал сейчас, другим это предстоит лишь на следующем году обучения.
Ещё один закон, касающийся образования, позволяет привлекать обучающихся к труду без согласия родителей. Отныне дети обязаны принимать участие в организации школьного порядка и других общественных работ.
На территории Башкирии начали действовать обязательные меры по организации туризма, которые включают в себя требования по сохранению экологической системы в местах, граничащих с заповедниками и национальными парками. Помимо этого, поручено обеспечить туристические места всем необходимым для безопасности туристов.