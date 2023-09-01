Что изменилось для жителей Башкирии с 1 сентября

Единый «золотой стандарт» образования вступает в силу с началом нового учебного года. Теперь школьники будут общаться по единым для каждой образовательной организации учебникам. Такой закон был принят в связи с тем, что в нескольких школах программа обучения может разниться: пока одни проходят материал сейчас, другим это предстоит лишь на следующем году обучения.