Автобус столкнулся с легковушкой в центре Уфы

По данным пресс-службы ГУП «Башавтотранс», водитель автобуса «НефАЗ» двигался по улице Пушкина со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Ленина на зеленый сигнал светофора, автомобиль марки Toyota двигался перпендикулярно на запрещающий знак светофор, вследствие чего и произошло столкновение.