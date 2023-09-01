Автобус столкнулся с легковушкой в центре Уфы

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По данным пресс-службы ГУП «Башавтотранс», водитель автобуса «НефАЗ» двигался по улице Пушкина со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Ленина на зеленый сигнал светофора, автомобиль марки Toyota двигался перпендикулярно на запрещающий знак светофор, вследствие чего и произошло столкновение.
— ГИБДД проводится по данному факту проверка и окончательное решение будет известно позже., — добавили по сути ситуации.
С просьбой прокомментировать данные ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.