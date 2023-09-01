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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Автобус столкнулся с легковушкой в центре Уфы

Автобус столкнулся с легковушкой в центре Уфы

1 сентября 2023, 10:22
Видео с место инцидента попало в соцсети

По данным пресс-службы ГУП «Башавтотранс», водитель автобуса «НефАЗ» двигался по улице Пушкина со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Ленина на зеленый сигнал светофора, автомобиль марки Toyota двигался перпендикулярно на запрещающий знак светофор, вследствие чего и произошло столкновение.

— ГИБДД проводится по данному факту проверка и окончательное решение будет известно позже., — добавили по сути ситуации.

С просьбой прокомментировать данные ситуации Mkset обратился в пресс-службу ГИБДД Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Видео: ufa_rb
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