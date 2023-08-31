Жители одного из домов Уфы пожаловались на повышение тарифа

Жители, по большей части именно пенсионного возраста, указывают на то, что у них просто не будет возможности вкладывать такую сумму, ведь заработная плата и пенсии остаются неизменными. В связи с этим они просят вышестоящих лиц отменить постановление о повышении и наказать виновных.