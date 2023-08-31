Жители одного из домов Уфы пожаловались на повышение тарифа

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В обращении упомянуто, что в подъезде дома 19/1 появились объявлении о повышении тарифа с 26 руб/м² до 36,20 руб/м².
С учётом максимальной инфляции в 4-6% повышение тарифа на оплату услуг по обслуживанию многоквартирных домов не может достигать 40%. Помимо этого, люди считают, что Фаттахов, председатель ТСЖ «Успех», неверно опирается на постановление мэрии, поскольку в документе не сказано об установлении цены за предоставлении услуг на основании способа управления жилым домом.
Жители, по большей части именно пенсионного возраста, указывают на то, что у них просто не будет возможности вкладывать такую сумму, ведь заработная плата и пенсии остаются неизменными. В связи с этим они просят вышестоящих лиц отменить постановление о повышении и наказать виновных.