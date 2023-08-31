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Published Сегодня, 16:21

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Updated Сегодня, 17:59

Жители Башкирии просят спасти озеро Талкас

Жители Башкирии трубят об экологической катастрофе

31 августа 2023, 16:21
Фото: 1MI

Жители Башкирии просят спасти озеро Талкас

Просьбы о спасении озера Талкас опубликованы на странице главы Башкирии

Неравнодушные жители и предприниматели города Баймак обратились к Радию Хабирову с просьбой помочь в спасении озера Талкас. По словам автора обращения Юсупова А. озеру угрожает экологическая катастрофа.

Юсупов А. рассказал, что Талкас — любимое место для летнего отдыха. Так, в этом году на озере действовали два официальных пляжа — Центральный и принадлежащий детскому лагерю «Орлёнок». Об открытии мест для отдыха на Талкасе было объявлено в прошлом году.

Известность на всю Башкирию озеро Талкас получило в 2020 и 2022 годах. Тогда жители близлежащих населённых пунктов выступали против деятельности ООО «Семёновский рудник». Компания, принадлежащая кипрским оффшорам, занималась добычей золота. Это, по мнению экоактивистов и местных жителей, угрожало сохранности озера. Радию Хабирову пришлось приехать на встречу с недовольными гражданами. В 2021 году на одного из защитников озера, общественного деятеля из Баймакского района Ильдара Юмагулова было совершено нападение. Протесты привели к тому, что в 2022 году Талкасу дали статус «охранной зоны памятника природы».

В Башкирии прошёл сход против добычи золота вблизи озера Талкас
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Авторы нынешнего обращения отмечают, что с 2010 года состояние озера ухудшается — оно засоряется мусором, зеленеет из-за водорослей, заболачивается. Для решения проблемы туда запустили рыб, поедающих водорослей — это должно помочь восстановлению микрофлоры водоёма. Кстати, для закупки «санитаров озера» толстолобика и белого амура инициативные граждане скидывались из своих средств.

Следующим этапом по возвращению озера в нормальное состояние должна была стать его очистка. Но разрешения на это активисты получить не смогли. Поэтому они обратились к главе региона.

На личной странице Юсупова А. размещено видео с более подробным описанием ситуации. На данный момент основная проблема — в получении разрешающей документации. Юсупов А. рассказывает, что для этого ему пришлось съездить в Уфу. Сначала его «отсылали» из отдела в отдел в министерстве экологии, а в конце концов направили в рыбное хозяйство в Москве. В итоге автор видео сетует на то, что когда граждане проявляют инициативу и пытаются всё сделать по закону, не находится ответственных, готовых дать добро на действия. Обращение к Хабирову для Юсупова стало последним шагом.

По мнению, активистов он должен помочь получить разрешение на очистку, а также инструкцию для её проведение. Отдельно Юсупов А. просит направить учёных для исследования причин ежегодного ухудшения состояния озера и составления экспертного заключения.

Фото: 1MI

На обращение неравнодушного гражданина ответило министерство экологии. Оказалось, что вопросы о зарыблении озера, получении разрешения на это мероприятие находятся в компетенции Волжско-Камского территориального управления Росрыболовства.

Объясняя, почему озеро Талкас приходит в плохое состояние, заместитель министра природопользования и экологии сослался на маловодный период. Это, по словам Азата Басырова, приводит к обмелению озёр. Сколько придётся ждать многоводного периода чиновник не объяснил. Также осталось неясным, в какие научные организации нужно обратиться, чтобы провести исследование озера и узнать возможность его реабилитации.

#Общество#Экология#Башкирия#Соцсети#Новости Башкирии#Хабиров#Идэль Гумеров
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