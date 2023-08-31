Жители Башкирии трубят об экологической катастрофе

На личной странице Юсупова А. размещено видео с более подробным описанием ситуации. На данный момент основная проблема — в получении разрешающей документации. Юсупов А. рассказывает, что для этого ему пришлось съездить в Уфу. Сначала его «отсылали» из отдела в отдел в министерстве экологии, а в конце концов направили в рыбное хозяйство в Москве. В итоге автор видео сетует на то, что когда граждане проявляют инициативу и пытаются всё сделать по закону, не находится ответственных, готовых дать добро на действия. Обращение к Хабирову для Юсупова стало последним шагом.