Замеченного в Уфе медвежонка убили после его нападения на человека: правда или фейк?

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации».
29 августа в телеграм-канале «Короче, Уфа» появилась новость о том, что медвежонок, которого ранее видели в микрорайоне Шакша в Уфе, якобы напал на мужчину, а затем был убит. Известие сопровождалось фотографиями раненого и туши мертвого животного — кадрами якобы поделились подписчики канала. В посте также было сказано, что минэкологии Башкирии не подтверждает факт нападения медведя на человека и убийство зверя.
Некоторые пользователи соцсетей усомнились в достоверности изложенной информации. На следующий день министерство экологии Башкирии официально опровергло данную новость.
В ведомстве заверили, что «шакшинского» мишку никто не убивал. Чиновники также добавили, что у них нет информации о том, что медведь жил у людей. По данным министерства, в условиях наблюдения медведь не мог напасть на человека, а сотрудники не позволили бы его убить.
Позднее выяснилось, что фото, прикрепленные к посту, относились к другому региону и также вызывали сомнения в подлинности. При этом установить обстоятельства создания фотографий раненого мужчины и убитого медведя не представляется возможным.