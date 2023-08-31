Замеченного в Уфе медвежонка убили после его нападения на человека: правда или фейк?

В ведомстве заверили, что «шакшинского» мишку никто не убивал. Чиновники также добавили, что у них нет информации о том, что медведь жил у людей. По данным министерства, в условиях наблюдения медведь не мог напасть на человека, а сотрудники не позволили бы его убить.