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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Замеченного в Уфе медвежонка убили после его нападения на человека: правда или фейк?

31 августа 2023, 09:39
Появившаяся новость в телеграм-канале «Короче, Уфа» сопровождалась фотографиями раненого мужчины и туши мертвого животного — кадрами якобы поделились подписчики канала.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации».

29 августа в телеграм-канале «Короче, Уфа» появилась новость о том, что медвежонок, которого ранее видели в микрорайоне Шакша в Уфе, якобы напал на мужчину, а затем был убит. Известие сопровождалось фотографиями раненого и туши мертвого животного — кадрами якобы поделились подписчики канала. В посте также было сказано, что минэкологии Башкирии не подтверждает факт нападения медведя на человека и убийство зверя.

Некоторые пользователи соцсетей усомнились в достоверности изложенной информации. На следующий день министерство экологии Башкирии официально опровергло данную новость.

В ведомстве заверили, что «шакшинского» мишку никто не убивал. Чиновники также добавили, что у них нет информации о том, что медведь жил у людей. По данным министерства, в условиях наблюдения медведь не мог напасть на человека, а сотрудники не позволили бы его убить.

Позднее выяснилось, что фото, прикрепленные к посту, относились к другому региону и также вызывали сомнения в подлинности. При этом установить обстоятельства создания фотографий раненого мужчины и убитого медведя не представляется возможным.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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