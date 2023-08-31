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Замену счетчиков назвали предварительной причиной взрыва газа в доме в Ишимбае

«Включил свет»: названа предварительная причина взрыва в двухэтажке в Башкирии

31 августа 2023, 08:50
Фото: 1MI

Замену счетчиков назвали предварительной причиной взрыва газа в доме в Ишимбае

Стало известно, что могло привести к трагедии в Ишимбае

Квартира на Советской могла взорваться из-за замены газовых счётчиков. По информации телеграм-канала Mash Batash, было обнаружено, что газовики из Ишимбая допустили утечку газа.

После замены счетчиков владелец квартиры якобы случайно включил свет, что привело к вспышке пламени. Взрыв разрушил мебель и вызвал тяжелые ожоги у владельца квартиры, который находится в состоянии шока и доставлен в реанимацию.

Также пострадала 91-летняя пенсионерка — но она отказалась от госпитализации. Сейчас восемь жильцов дома временно проживают в гостинице «Заря», остальные у родственников.

В пресс-службе МЧС Башкирии не подтвердили данную причину взрыва и отметили, что сейчас СК и прокуратура проводят проверку.

Видео: телеграмм-канал Mash-batash
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