«Включил свет»: названа предварительная причина взрыва в двухэтажке в Башкирии

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Квартира на Советской могла взорваться из-за замены газовых счётчиков. По информации телеграм-канала Mash Batash, было обнаружено, что газовики из Ишимбая допустили утечку газа.
После замены счетчиков владелец квартиры якобы случайно включил свет, что привело к вспышке пламени. Взрыв разрушил мебель и вызвал тяжелые ожоги у владельца квартиры, который находится в состоянии шока и доставлен в реанимацию.
Также пострадала 91-летняя пенсионерка — но она отказалась от госпитализации. Сейчас восемь жильцов дома временно проживают в гостинице «Заря», остальные у родственников.
В пресс-службе МЧС Башкирии не подтвердили данную причину взрыва и отметили, что сейчас СК и прокуратура проводят проверку.