Ветеран «Башнефти» спас тонущих в водохранилище ребенка и ее отца

Напомним, это уже не первый случай спасения людей башкирскими нефтяниками. В апреле 2023 года работник «Уфаоргсинтеза» Виль Латыпов спас в Египте 6-летнего мальчика, едва не утонувшего в бассейне отеля. Ребенок лежал на дне без признаков жизни. Когда мальчика достали из воды, Виль сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до появления пульса. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников.