Ветеран «Башнефти» спас тонущих в водохранилище ребенка и ее отца

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Семья Зайдуллиных приехала в город Чайковский навестить родственников и отдохнуть на берегу Воткинского водохранилища. Евгений Зайдуллин заметил девочку, которая в воде звала на помощь, и ее отца, который бросился ее спасать. Попытки отца оказались безуспешными, при этом помощь потребовалась и ему самому.
Евгений Зайдуллин быстро принял верное решение в экстренной ситуации — благодаря ему, удалось спасти жизни отца и его дочери. Отметим, что Евгений действовал по инструкции о поведении на воде, которую изучал на работе на специальном обучающем курсе.
Добавим, что ветеран-нефтяник более 25 лет проработал оператором добычи нефти и газа в «Башнефть-Добыче» — добывающем предприятии АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти»). На заслуженную пенсию он вышел буквально за несколько дней до этого случая.
Напомним, это уже не первый случай спасения людей башкирскими нефтяниками. В апреле 2023 года работник «Уфаоргсинтеза» Виль Латыпов спас в Египте 6-летнего мальчика, едва не утонувшего в бассейне отеля. Ребенок лежал на дне без признаков жизни. Когда мальчика достали из воды, Виль сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до появления пульса. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников.
В 2021 году главный специалист «РН-БашНИПИнефть» Денис Наумчик спас ребенка, провалившегося под лед, и был награжден медалью «За доблесть». В 2018 году оператор по добыче нефти и газа «Башнефть-Добыча» Руслан Имаев спас тонувшую в озере жительницу д. Ирдуганово (Янаульский район РБ).