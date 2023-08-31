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Ветеран «Башнефти» спас тонущих в водохранилище ребенка и ее отца

Ветеран «Башнефти» спас тонущих в водохранилище ребенка и ее отца

31 августа 2023, 10:46
Фото: Башнефть
Ветеран-нефтяник Евгений Зайдуллин, недавно вышедший на пенсию, спас 11-летнюю девочку и ее отца, попавших в водяную воронку от мимо проходившего катера на Воткинском водохранилище в Пермском крае.

Семья Зайдуллиных приехала в город Чайковский навестить родственников и отдохнуть на берегу Воткинского водохранилища. Евгений Зайдуллин заметил девочку, которая в воде звала на помощь, и ее отца, который бросился ее спасать. Попытки отца оказались безуспешными, при этом помощь потребовалась и ему самому.

Евгений Зайдуллин быстро принял верное решение в экстренной ситуации — благодаря ему, удалось спасти жизни отца и его дочери. Отметим, что Евгений действовал по инструкции о поведении на воде, которую изучал на работе на специальном обучающем курсе.

Добавим, что ветеран-нефтяник более 25 лет проработал оператором добычи нефти и газа в «Башнефть-Добыче» — добывающем предприятии АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти»). На заслуженную пенсию он вышел буквально за несколько дней до этого случая.

Фото: Башнефть

Напомним, это уже не первый случай спасения людей башкирскими нефтяниками. В апреле 2023 года работник «Уфаоргсинтеза» Виль Латыпов спас в Египте 6-летнего мальчика, едва не утонувшего в бассейне отеля. Ребенок лежал на дне без признаков жизни. Когда мальчика достали из воды, Виль сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до появления пульса. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников.

В 2021 году главный специалист «РН-БашНИПИнефть» Денис Наумчик спас ребенка, провалившегося под лед, и был награжден медалью «За доблесть». В 2018 году оператор по добыче нефти и газа «Башнефть-Добыча» Руслан Имаев спас тонувшую в озере жительницу д. Ирдуганово (Янаульский район РБ).

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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