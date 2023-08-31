Уфимка оказалась на грани жизни и смерти после обычной готовки дома

Сообщается, что 73-летняя женщина была госпитализирована в ожоговое отделение городской клинической больницы № 18 в состоянии крайней степени тяжести. Предположительно, ожоги получены в ходе приготовления пищи на кухне, что привело к возгоранию одежды, находившейся на пострадавшей. Пожилая женщина получила ожоги 1, 2 и 3 степени. Помимо этого, также было выявлено отравление угарным газом.