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Published Сегодня, 06:27

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Уфимка оказалась на грани жизни и смерти после обычной готовки дома

Уфимка оказалась на грани жизни и смерти после обычной готовки дома

31 августа 2023, 06:27
Фото: Антон Засимов / 1MI
Сообщение о происшествии поступило в МЧС России по Башкирии накануне вечером.

Сообщается, что 73-летняя женщина была госпитализирована в ожоговое отделение городской клинической больницы № 18 в состоянии крайней степени тяжести. Предположительно, ожоги получены в ходе приготовления пищи на кухне, что привело к возгоранию одежды, находившейся на пострадавшей. Пожилая женщина получила ожоги 1, 2 и 3 степени. Помимо этого, также было выявлено отравление угарным газом.

МЧС выясняет обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева
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