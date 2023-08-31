В Уфе строят новый корпус республиканского геронтологического центра

На объект строители вышли в феврале этого года и уже выполнили подготовительные работы. Они убрали зеленые насаждения и заложили фундамент общей площадью 1,6 тыс. кв. м. На площадке задействованы 24 человека. Все работы должны быть завершены в октябре следующего года.