В Уфе строят новый корпус республиканского геронтологического центра

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Центр предназначен для обслуживания граждан старшего поколения и предоставления им социальных услуг с целью продления активного долголетия. Корпус будет включать в себя отделение для постоянного проживания и лечебно-трудовой реабилитации, медицинский блок, административные помещения, зрительный зал, зимний сад и летнюю веранду. Проектом предусмотрены лифт и бассейн.
На объект строители вышли в феврале этого года и уже выполнили подготовительные работы. Они убрали зеленые насаждения и заложили фундамент общей площадью 1,6 тыс. кв. м. На площадке задействованы 24 человека. Все работы должны быть завершены в октябре следующего года.
Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».