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В Уфе строят новый корпус республиканского геронтологического центра

31 августа 2023, 13:24
Новый корпус республиканского геронтологического центра «Именлек» продолжают возводить в Уфе в ходе реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщили в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Центр предназначен для обслуживания граждан старшего поколения и предоставления им социальных услуг с целью продления активного долголетия. Корпус будет включать в себя отделение для постоянного проживания и лечебно-трудовой реабилитации, медицинский блок, административные помещения, зрительный зал, зимний сад и летнюю веранду. Проектом предусмотрены лифт и бассейн.

На объект строители вышли в феврале этого года и уже выполнили подготовительные работы. Они убрали зеленые насаждения и заложили фундамент общей площадью 1,6 тыс. кв. м. На площадке задействованы 24 человека. Все работы должны быть завершены в октябре следующего года.

Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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