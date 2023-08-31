В Уфе начинает работу каршеринг Cars7

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Cars7 — это федеральный бренд краткосрочной аренды автомобилей. Сейчас он функционирует в 11 городах: Новосибирск, Барнаул, Томск, Тюмень, Красноярск, Волгоград, Краснодар, Иркутск, Владивосток, Сочи, Хабаровск. И уже в ближайшее время начнет работу в Уфе, Челябинске и Казани.
В Уфе автопарк начнет пополняться с автомобилей Chery Tiggo4, JAC J7, Changan CS, Changan UNI–V, Chery Omoda С5, VW Polo, Kia K5, Hyundai Solaris, Renault Arcana, Renault Kaptur, Skoda Rapid. Среди них будут автомобили с оклейкой и без неё. Можно будет ездить по городу и за город.
Старт 5 сентября! А пока вы можете подписаться на сообщество в ВКонтакте и рассказать, какие зоны для завершения аренды хотели бы видеть: vk.com/cars7ru
Стоимость поездки регулируется с помощью конструктора пакетов: вы сами выбираете, сколько нужно километров и часов на поездку. Если у вас запланирована короткая поездка, то она будет стоить от 8 р/мин.
Компания полностью берет на себя обслуживание автомобилей и оплату топлива. Если вам понадобится заправка во время аренды, то можно заправиться на любой АЗС. Также на время поездки можно подключить КАСКО.
Чтобы пройти регистрацию, необходимы: стаж вождения 2 года категории В; российские гражданство, водительское удостоверение, постоянная прописка; возраст от 21 года.
Первые автомобили поедут 5 сентября, но уже сейчас можно зарегистрироваться. Качайте приложение «Каршеринг Cars7». Подарок на первую поездку: 300 бонусов по промокоду MKSET. Введите его в разделе «Оплата» до 7 сентября!