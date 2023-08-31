В Сибае обновят пространство у стадиона «Труд»

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
— Весной этого года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на комплексное благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Труд». Поскольку площадь, которую необходимо привести в порядок, довольно большая, работы будут вестись поэтапно, — рассказали в администрации.
В этом году обновят территорию, которая расположена между стадионом и филармонией. Здесь обустроят инженерно-технические сети, установят опоры освещения и малые архитектурные формы, озеленят территорию. Изменения затронут пешеходные дорожки и места отдыха.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.