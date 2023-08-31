В Сибае обновят пространство у стадиона «Труд»

— Весной этого года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на комплексное благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Труд». Поскольку площадь, которую необходимо привести в порядок, довольно большая, работы будут вестись поэтапно, — рассказали в администрации.