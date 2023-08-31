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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Сибае обновят пространство у стадиона «Труд»

31 августа 2023, 12:19
Территорию около стадиона «Труд» в городе Сибае в Башкирии благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в городской администрации.

— Весной этого года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на комплексное благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Труд». Поскольку площадь, которую необходимо привести в порядок, довольно большая, работы будут вестись поэтапно, — рассказали в администрации.

В этом году обновят территорию, которая расположена между стадионом и филармонией. Здесь обустроят инженерно-технические сети, установят опоры освещения и малые архитектурные формы, озеленят территорию. Изменения затронут пешеходные дорожки и места отдыха.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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