Погода 31 августа удивит всю Башкирию

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В выходные изменения погодных условий не ожидается. Днём температура составит +15, +20 градусов. Ночью она опустится до +6, +11 градусов. В некоторых частях региона пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный.
В первые дни будет сохраняться облачная погода, однако дальше прогнозируется рост атмосферного давления, благодаря чему погода станет ясной.
Ранее мы писали о том, что начало сентября порадует жителей Башкирии тёплой погодой, однако надолго она не продлится.