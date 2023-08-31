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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Последний день лета в Башкирии порадует теплом

Погода 31 августа удивит всю Башкирию

31 августа 2023, 04:57
Фото: Мария Рудакова / 1MI

Последний день лета в Башкирии порадует теплом

Как сообщает Башгидрометцентр, столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

В выходные изменения погодных условий не ожидается. Днём температура составит +15, +20 градусов. Ночью она опустится до +6, +11 градусов. В некоторых частях региона пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный.

В первые дни будет сохраняться облачная погода, однако дальше прогнозируется рост атмосферного давления, благодаря чему погода станет ясной.

Ранее мы писали о том, что начало сентября порадует жителей Башкирии тёплой погодой, однако надолго она не продлится.

#Общество#Погода#Анна Савельева#Температура#Сентябрь
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