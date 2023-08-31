В Башкортостане с господдержкой строят экопарки и кемпинги

— Туристическая отрасль — одно из приоритетных направлений экономики Башкортостана. Для развития отрасли важно поддержать предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике будут созданы объекты инфраструктуры, которые позволят привлечь еще больше туристов в наш регион, — отметил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.