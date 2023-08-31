В Башкортостане с господдержкой строят экопарки и кемпинги

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
— Туристическая отрасль — одно из приоритетных направлений экономики Башкортостана. Для развития отрасли важно поддержать предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в этой сфере. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике будут созданы объекты инфраструктуры, которые позволят привлечь еще больше туристов в наш регион, — отметил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.
Благодаря грантам в Баймакском районе будут реализованы сразу три туристических инвестпроекта. Здесь построят шесть модульных домиков на территории семейного экопарка «Родник счастья», организуют кемпинг «Ирандык» из 10 модульных домиков, а также кемпинг «Галеево», состоящий из 12 юрт. Общая стоимость реализации трех инвестпроектов — 87,5 млн рублей, из них сумма господдержки составит 12,6 млн рублей.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.