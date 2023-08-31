В Башкирии бесплатно обучат мам-предпринимателей

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
— Поддержка женского предпринимательства, содействие профессиональному росту деловых женщин — направления, которым в Башкирии уделяется особое внимание, — подчеркнул министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Программа «Мама-предприниматель» призвана помочь женщинам с детьми открыть свое дело и развивать его. Участницы проекта получат комплексные знания для старта бизнеса или масштабирования уже действующего проекта. Кроме того, познакомятся с будущими партнерами и актуальными мерами поддержки женского бизнеса.
К участию в обучающем проекте допускаются женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также женщины, имеющие с несовершеннолетними детьми. Наличие предпринимательского опыта не обязательно. Обучение проводится в течение нескольких дней, в формате тренинга-интенсива с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. Участницы подготовят бизнес-план своего проекта, а в финале его защитят перед экспертным жюри. Работы будут оцениваться по нескольким критериям — экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости.
В каждом регионе лучшие проекты получат на реализацию 100 тыс. руб. Две победительницы федерального этапа — по 1 млн рублей. Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайте мамапредприниматель.рф.
Заявки принимаются до 22 сентября 2023 года включительно.
Проект «Мама-предприниматель» реализуется в России на протяжении 10 лет. Его участницами за это время стали около 7000 женщин, 247 из них были признаны победительницами конкурса. В рамках программы проведено более 250 тренингов в 73 регионах России.