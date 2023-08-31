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В Башкирии бесплатно обучат мам-предпринимателей

31 августа 2023, 09:17
В Башкирии с 2 по 6 октября состоится бесплатная обучающая программа «Мама-предприниматель», сообщили в пресс-службе правительства региона. Обучение организуется в рамках национального проекта по поддержке МСП.

— Поддержка женского предпринимательства, содействие профессиональному росту деловых женщин — направления, которым в Башкирии уделяется особое внимание, — подчеркнул министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Программа «Мама-предприниматель» призвана помочь женщинам с детьми открыть свое дело и развивать его. Участницы проекта получат комплексные знания для старта бизнеса или масштабирования уже действующего проекта. Кроме того, познакомятся с будущими партнерами и актуальными мерами поддержки женского бизнеса.

К участию в обучающем проекте допускаются женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также женщины, имеющие с несовершеннолетними детьми. Наличие предпринимательского опыта не обязательно. Обучение проводится в течение нескольких дней, в формате тренинга-интенсива с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. Участницы подготовят бизнес-план своего проекта, а в финале его защитят перед экспертным жюри. Работы будут оцениваться по нескольким критериям — экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости.

В каждом регионе лучшие проекты получат на реализацию 100 тыс. руб. Две победительницы федерального этапа — по 1 млн рублей. Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайте мамапредприниматель.рф.

Заявки принимаются до 22 сентября 2023 года включительно.

Проект «Мама-предприниматель» реализуется в России на протяжении 10 лет. Его участницами за это время стали около 7000 женщин, 247 из них были признаны победительницами конкурса. В рамках программы проведено более 250 тренингов в 73 регионах России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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