В Башкирии бесплатно обучат мам-предпринимателей

К участию в обучающем проекте допускаются женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также женщины, имеющие с несовершеннолетними детьми. Наличие предпринимательского опыта не обязательно. Обучение проводится в течение нескольких дней, в формате тренинга-интенсива с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. Участницы подготовят бизнес-план своего проекта, а в финале его защитят перед экспертным жюри. Работы будут оцениваться по нескольким критериям — экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости.