Уникальный экоотель ждёт первых гостей на сахалинском побережье

Парк (к слову, уникальный для островного региона) представляет из себя комплекс из нескольких купольных домов и купола-ресторана с панорамными видами на Анивский залив. Все номера экоотеля оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Для наиболее комфортного проживания в каждом куполе есть спальная зона, кондиционер на случай жары и отопление на случай холода, санузел, душ, собственная терраса и шезлонги.