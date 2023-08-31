Услышал только имя: туристы из Уфы пропали во время восхождения к вулкану на Курилах

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как сообщает телеграм-канал Mash, 47-летний Алексей Д. и 37-летняя Евгения К., прибывшие на Курильские острова из столицы Башкирии, наняли одного из местных жителей для того, чтобы он доставил их к месту Белых скал на острове Итуруп. Выполнив просьбу, тот оставил туристов и поехал обратно. Ничего не предвещало беды, пока спустя четыре дня женщина не позвонила вновь. Проводник успел только услышать имя Евгении, после чего связь с ней резко была потеряна.
С собой у туристов были лишь продукты и сигнальные огни на случай ЧС. Спасатели начали поиск пропавших, однако уфимцы вышли на связь самостоятельно. Сообщается, что с ними всё в порядке и дальнейшая помощь спецслужб им не потребовалась.