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Услышал только имя: туристы из Уфы пропали во время восхождения к вулкану на Курилах

Услышал только имя: туристы из Уфы пропали во время восхождения к вулкану на Курилах

31 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
Уфимцы отправились на действующий вулкан Баранского на острове Итуруп, относящемуся к Курильским островам, но не согласовали свой маршрут с МЧС по региону.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 47-летний Алексей Д. и 37-летняя Евгения К., прибывшие на Курильские острова из столицы Башкирии, наняли одного из местных жителей для того, чтобы он доставил их к месту Белых скал на острове Итуруп. Выполнив просьбу, тот оставил туристов и поехал обратно. Ничего не предвещало беды, пока спустя четыре дня женщина не позвонила вновь. Проводник успел только услышать имя Евгении, после чего связь с ней резко была потеряна.

С собой у туристов были лишь продукты и сигнальные огни на случай ЧС. Спасатели начали поиск пропавших, однако уфимцы вышли на связь самостоятельно. Сообщается, что с ними всё в порядке и дальнейшая помощь спецслужб им не потребовалась.

#Происшествия#Башкирия#Туристы#Анна Савельева#Восхождение#Вулкан#Курильские острова#Пропавшие
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