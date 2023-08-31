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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Турагент посоветовала, куда отправиться в осенне-зимний период

31 августа 2023, 08:31
Лето подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и время для пляжного отдыха. Однако не всем удается взять отпуск именно летом. Несмотря на это, есть множество направлений для тех, кто предпочитает путешествовать осенью, зимой или весной, заметила турагент Мария Маликова.

Если вы хотите провести время на пляже, покупаться в море и получить витамин D, можно рассмотреть такие страны, как Египет, ОАЭ, Индия, Маврикий, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Бали, остров Хайнань, Таиланд, Катар, Куба, Венесуэла, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для любителей познавательных туров по странам с богатой культурой, Маликова выделила Иран, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Грузию.

При этом, по словам Маликовой, можно подобрать тур на любой бюджет для каждого из указанных направлений.

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