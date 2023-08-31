Турагент посоветовала, куда отправиться в осенне-зимний период

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Если вы хотите провести время на пляже, покупаться в море и получить витамин D, можно рассмотреть такие страны, как Египет, ОАЭ, Индия, Маврикий, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Бали, остров Хайнань, Таиланд, Катар, Куба, Венесуэла, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Для любителей познавательных туров по странам с богатой культурой, Маликова выделила Иран, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Грузию.
При этом, по словам Маликовой, можно подобрать тур на любой бюджет для каждого из указанных направлений.