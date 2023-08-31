Турагент посоветовала, куда отправиться в осенне-зимний период

Лето подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и время для пляжного отдыха. Однако не всем удается взять отпуск именно летом. Несмотря на это, есть множество направлений для тех, кто предпочитает путешествовать осенью, зимой или весной, заметила турагент Мария Маликова.