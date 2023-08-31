Целый торговый центр продают в Башкирии за 45 млн рублей: что в нем не так

В объявлении указано, что трёхэтажное здание торгового центра, расположенное на улице Островского, 6/Б, продаётся на земельном участке 889 м² в частной собственности. Помимо самого ТЦ, в стоимость также входит готовый арендный бизнес и наружная территория с просторной парковкой. Цена такого удовольствия составит 45 млн рублей.