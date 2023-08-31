Целый торговый центр продают в Башкирии за 45 млн рублей: что в нем не так

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
В объявлении указано, что трёхэтажное здание торгового центра, расположенное на улице Островского, 6/Б, продаётся на земельном участке 889 м² в частной собственности. Помимо самого ТЦ, в стоимость также входит готовый арендный бизнес и наружная территория с просторной парковкой. Цена такого удовольствия составит 45 млн рублей.
Среди других преимуществ называется доступность для пешеходов и транспорта. Также продавец указал на то, что готов рассмотреть вариант обмена.
Известно, что ТЦ «Орбита» насчитывает в себе не так много магазинов, зато здесь есть большой Fix Price и магазин детских товаров «Уфа Игрушка».
Хотя отзывов не так много, в Яндекс.Картах горожане отмечают как преимущества, так и некоторые минусы торгового центра.
— Магазин расположен на территории городского рынка. Большой Fix Price на две кассы и отдел с детскими и спортивными товарами на 1 и 2 этажах, выбор огромный, — пишет пользователь budavnat.
— Дом игрушек на 2 этажах! Большой выбор! — восхищается Илья.
— Тяжело с колясками заходить, про верхние этажи вообще даже не поднимешься с коляской, — негодует пользователь El KH.