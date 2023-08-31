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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Целый торговый центр продают в Башкирии за 45 млн рублей: что в нем не так

Целый торговый центр продают в Башкирии за 45 млн рублей: что в нем не так

31 августа 2023, 04:56
Фото: Артур Салимов / 1MI
Речь идёт о ТЦ «Орбита» в городе Октябрьский.

В объявлении указано, что трёхэтажное здание торгового центра, расположенное на улице Островского, 6/Б, продаётся на земельном участке 889 м² в частной собственности. Помимо самого ТЦ, в стоимость также входит готовый арендный бизнес и наружная территория с просторной парковкой. Цена такого удовольствия составит 45 млн рублей.

Среди других преимуществ называется доступность для пешеходов и транспорта. Также продавец указал на то, что готов рассмотреть вариант обмена.

Фото: Avito

Известно, что ТЦ «Орбита» насчитывает в себе не так много магазинов, зато здесь есть большой Fix Price и магазин детских товаров «Уфа Игрушка».

Хотя отзывов не так много, в Яндекс.Картах горожане отмечают как преимущества, так и некоторые минусы торгового центра.

— Магазин расположен на территории городского рынка. Большой Fix Price на две кассы и отдел с детскими и спортивными товарами на 1 и 2 этажах, выбор огромный, — пишет пользователь budavnat.

— Дом игрушек на 2 этажах! Большой выбор! — восхищается Илья.

— Тяжело с колясками заходить, про верхние этажи вообще даже не поднимешься с коляской, — негодует пользователь El KH.

#Бизнес#Башкирия#Новости Башкирии#Недвижимость#Октябрьский#Анна Савельева#Торговый центр#ТЦ Орбита#Арендный бизнес
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