СМИ: бывший сотрудник ФБР по заказу Дерипаски копал под Владимира Потанина

Ранее в «Новых Известиях» со ссылкой на новостное агентство Reuters была опубликована информация о том, что Макгонигал помогал включить в санкционный список США Владимира Потанина — главного акционера горно-металлургической компании «Норникель». За это экс-сотрудник ФБР получил вознаграждение в 17 500 долларов. Деньги переводились из России Макгонигалу через счета на Кипре и в Нью-Джерси. Такая схема использовалась в целях маскировки источника платежа. Как сообщила Ребекка Делл, помощник прокурора США, Чарльз Макгонигал вел переговоры с целью поиска скрытых активов Потанина в обмен на выплату до 3 млн долларов. В данном вопросе расследование не дало никаких результатов. Однако решение о включении Владимира Потанина в санкционный список США все же было принято, передает businessinsider.com.