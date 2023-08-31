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СМИ: бывший сотрудник ФБР по заказу Дерипаски копал под Владимира Потанина

СМИ: бывший сотрудник ФБР по заказу Дерипаски копал под Владимира Потанина

31 августа 2023, 17:04
Фото: 1MI
Американское информиздание Business Insider сообщило, что бывший сотрудник Федерального бюро расследований Чарльз Макгонигал признался в работе на олигарха из России Олега Дерипаску.

Чтобы обойти западные санкции, которые были наложены на предпринимателя, Макгонигал отмывал деньги, а также искал скрытые активы его конкурентов по бизнесу, пишут newizv.ru.

Ранее в «Новых Известиях» со ссылкой на новостное агентство Reuters была опубликована информация о том, что Макгонигал помогал включить в санкционный список США Владимира Потанина — главного акционера горно-металлургической компании «Норникель». За это экс-сотрудник ФБР получил вознаграждение в 17 500 долларов. Деньги переводились из России Макгонигалу через счета на Кипре и в Нью-Джерси. Такая схема использовалась в целях маскировки источника платежа. Как сообщила Ребекка Делл, помощник прокурора США, Чарльз Макгонигал вел переговоры с целью поиска скрытых активов Потанина в обмен на выплату до 3 млн долларов. В данном вопросе расследование не дало никаких результатов. Однако решение о включении Владимира Потанина в санкционный список США все же было принято, передает businessinsider.com.

В материалах суда подробно раскрыта схема оплаты. Сообщается, что в августе 2021 года Чарльз Макгонигал и круг его доверенных лиц подписали договор, обязывающий некую кипрскую компанию платить корпорации из Нью-Джерси 51 280 долларов при исполнении контракта. Помимо этого, договор предусматривал ежемесячные платежи в размере 41 790 долларов. Это плата за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Также уточняется, что владел фирмой в Нью-Джерси знакомый Макгонигала, а платежи по договору по факту переводились в пользу бывшего фэбээровца.

На суде Макгонигал рассказал, что Олег Дерипаска переводил средства со счета в «Газпромбанке» (Россия) через кипрский банк в Нью-Джерси и далее Чарльзу Макгонигалу. Такая многоходовка использовалась для того, чтобы скрыть российского олигарха как источник нелегальных платежей.

Отметим, что дело обрастает все новыми деталями, а в расследовании увеличивается количество фигурантов. Так, за коммуникацию En+ c Министерством финансов США отвечал Евгений Фокин, директор по международному сотрудничеству компании, пишет Business Insider.

В СМИ появилась информация, что есть доказательства встречи, проведенной Чарльзом Макгонигалом и Шестаковым с агентом Дерипаски Евгением Фокиным, чтобы содействовать ходу шпионажа. Встреча прошла на Манхэттене. Напомним, что Шестаков — бывший российский дипломат, который получил гражданство США и работал в федеральных судах в качестве переводчика.

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