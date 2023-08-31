Сбер на 60% увеличил выдачи образовательных кредитов студентам из Башкортостана

Сейчас общая ставка кредита на учёбу составляет 18,54% годовых, из которых студент заплатит лишь 3%, а оставшиеся 15,54% — государство. Таким образом, если 5-летнее обучение в вузе стоит 500 тысяч рублей, то по условиям кредита ежемесячный платеж в первый год составит 40% от начисленных процентов — порядка 75 рублей в месяц. Второй год — 60% (225 рублей). С третьего года и до конца обучения (плюс 9 месяцев после его окончания) — 100% (896 рублей). Когда льготный период закончится, ежемесячный платёж вырастет, поскольку выпускник начнёт погашать основной долг. Период погашения кредита после окончания вуза составляет 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно.