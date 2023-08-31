Родителям детей-инвалидов в Башкирии предоставят дополнительный отпуск

В согласии с Трудовым кодексом родитель или ответственный за ребёнка может взять четыре оплачиваемых выходных в месяц, а вот для поездки в лечебное учреждение приходится посвящать свой обязательный отпуск. С начала сентября они получат право на дополнительный отпуск на 24 дня в течении года.