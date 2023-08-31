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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Родителям детей-инвалидов в Башкирии предоставят дополнительный отпуск

Родителям детей-инвалидов в Башкирии предоставят дополнительный отпуск

31 августа 2023, 12:09
Фото: Татьяна Алексютина
Новый закон вступает в силу с 1 сентября 2023.

В настоящий момент дети-инвалиды имеют право на лечение в санаториях, однако добираться туда и пребывать на территории учреждения без сопровождения взрослых они не могут.

В согласии с Трудовым кодексом родитель или ответственный за ребёнка может взять четыре оплачиваемых выходных в месяц, а вот для поездки в лечебное учреждение приходится посвящать свой обязательный отпуск. С начала сентября они получат право на дополнительный отпуск на 24 дня в течении года.

#Общество#Башкирия#Санатории#Дети-инвалиды#Трудовой Кодекс#Отпуск#Анна Савельева
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