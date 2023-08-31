Родителям детей-инвалидов в Башкирии предоставят дополнительный отпуск

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В настоящий момент дети-инвалиды имеют право на лечение в санаториях, однако добираться туда и пребывать на территории учреждения без сопровождения взрослых они не могут.
В согласии с Трудовым кодексом родитель или ответственный за ребёнка может взять четыре оплачиваемых выходных в месяц, а вот для поездки в лечебное учреждение приходится посвящать свой обязательный отпуск. С начала сентября они получат право на дополнительный отпуск на 24 дня в течении года.