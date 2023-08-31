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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Режим ЧС ввели в Ишимбайском районе Башкирии после взрыва газа в двухэтажке

Режим ЧС ввели в одном из районов Башкирии после взрыва

31 августа 2023, 08:24
Фото: 1MI

Режим ЧС ввели в Ишимбайском районе Башкирии после взрыва газа в двухэтажке

В МЧС республики объяснили такое решение

Зона ЧС определена до расстояния 3 метров от здания. В гостинице «Заря» обустроен пункт временного размещения жителей дома №95 на улице Советской. Всем им обещается обеспечить полноценное трёхразовое питание на время пребывания в пункте.

МВД Ишимбая выполняет обязанности по сохранении общественного порядка в опасной зоне.

Напомним, что вчера вечером появилась первая информация о взрыве газа в одной из жилых квартир дома. В результате трагедии пострадал пожилой мужчина. Бригадой медиков он был госпитализирован в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#ЧС#Взрыв#Анна Савельева#Ишимбайский район#Взрыв газа в двухэтажке в Ишимбае#Пункт размещения#Жилые квартиры
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