Режим ЧС ввели в одном из районов Башкирии после взрыва

Напомним, что вчера вечером появилась первая информация о взрыве газа в одной из жилых квартир дома. В результате трагедии пострадал пожилой мужчина. Бригадой медиков он был госпитализирован в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.