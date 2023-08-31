Режим ЧС ввели в одном из районов Башкирии после взрыва

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Зона ЧС определена до расстояния 3 метров от здания. В гостинице «Заря» обустроен пункт временного размещения жителей дома №95 на улице Советской. Всем им обещается обеспечить полноценное трёхразовое питание на время пребывания в пункте.
МВД Ишимбая выполняет обязанности по сохранении общественного порядка в опасной зоне.
Напомним, что вчера вечером появилась первая информация о взрыве газа в одной из жилых квартир дома. В результате трагедии пострадал пожилой мужчина. Бригадой медиков он был госпитализирован в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.