РЭО предложил оборудовать школы фандоматами для приема вторсырья

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ППК направила обращение с соответствующим предложением в Министерство просвещения РФ. Письмо адресовано министру Сергею Кравцову.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что установка фандоматов является одним из этапов создания в стране экономики замкнутого цикла. Кроме этого, оборудование является инструментом для экопросвещения, способствующим развитию экологических привычек у молодого поколения еще со школьной скамьи. Накануне нового учебного года РЭО предложил внедрить фандоматы в школах всех субъектов РФ. Это позволит учащимся сдавать алюминиевые и стеклянные банки и бутылки, а также тару из полиэтилентерефталата, получая за это бонусы. Москва и Подмосковье уже присоединились к этой работе. Денис Буцаев отметил, что РЭО выступает в качестве связующего звена между компаниями по производству фандоматов и органами госвласти разного уровня. ППК принимает активное участие в развитии сети фандоматов в России, пишет properm.ru.
При сдаче тары школьникам будут начислять бонусы, баллы и скидки. Это вознаграждение можно будет применить при проезде на общественном транспорте, оплате услуг связи, а также в торговых точках и заведениях общепита сетей-партнеров. По желанию учащихся от бонусов можно отказаться в пользу благотворительности.
Отметим, что в некоторых регионах в школах уже установлено данное оборудование. Например, в образовательных учреждениях Москвы и Подмосковья. В сентябре в Московской области будет проходить акция под названием «Экоперемена: сдавай тару за награду» при поддержке ППК «РЭО» и компании «РТ-Инвест» — предприятия по производству фандоматов, которое входит в госкорпорацию «Ростех». Участниками акции станут 215 школ региона, которые будут принимать тару за бонусы.
Фандоматы — это устройства, позволяющие обменивать возвратную тару на вознаграждение в виде денежных средств, баллов или чеков. Эти бонусы можно использовать в кафе, магазинах, при оплате проезда в различных видах общественного транспорта. Фандоматы позволяют аккумулировать высококачественные полимерные отходы, которые полностью пригодны к вторичной переработке.