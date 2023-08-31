РЭО предложил оборудовать школы фандоматами для приема вторсырья

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что установка фандоматов является одним из этапов создания в стране экономики замкнутого цикла. Кроме этого, оборудование является инструментом для экопросвещения, способствующим развитию экологических привычек у молодого поколения еще со школьной скамьи. Накануне нового учебного года РЭО предложил внедрить фандоматы в школах всех субъектов РФ. Это позволит учащимся сдавать алюминиевые и стеклянные банки и бутылки, а также тару из полиэтилентерефталата, получая за это бонусы. Москва и Подмосковье уже присоединились к этой работе. Денис Буцаев отметил, что РЭО выступает в качестве связующего звена между компаниями по производству фандоматов и органами госвласти разного уровня. ППК принимает активное участие в развитии сети фандоматов в России, пишет properm.ru.