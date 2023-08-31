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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Жители Башкирии засняли НЛО в ночном небе

«Разделился и пропал за лесочком»: жители Башкирии снова увидели НЛО

31 августа 2023, 14:28
Фото: vk.com/sibay_one

Жители Башкирии засняли НЛО в ночном небе

Жители Баймакского района снова увидели загадочный летающий объект

В социальных сетях распространилось видео, в котором светящийся круг жёлтого цвета «повис» на чёрном фоне. Авторы видео считают, что это — неопознанный летающий объект.

Описывая происходящее на видео, авторы рассказывают, что в три часа ночи вышли на улицу заснять луну, а увидели неопознанный летающий объект. В итоге круг разделился пополам и исчез. Как пишут создатели поста, потенциальная «летающая тарелка» спряталась за лесом. Дело происходило в Старом Сибае.

Несколько дней назад в соцсетях уже появлялись ролики о странном теле, движущемся в небе. Но тогда дело происходило средь бела дня. Авторы тех постов тоже из Сибая.

Что это было на самом деле, остаётся лишь догадываться. В последнем видео женщина, комментируя увиденное, говорит на фоне, что «для самолёта [объект выглядит] мелковато». Идёт ли речь о массовом помутнении рассудка или о воздушном вторжении, неизвестно.

#Происшествия#Новости Башкирии#Сибай#Происшествие#Идэль Гумеров
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