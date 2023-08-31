«Разделился и пропал за лесочком»: жители Башкирии снова увидели НЛО

Что это было на самом деле, остаётся лишь догадываться. В последнем видео женщина, комментируя увиденное, говорит на фоне, что «для самолёта [объект выглядит] мелковато». Идёт ли речь о массовом помутнении рассудка или о воздушном вторжении, неизвестно.