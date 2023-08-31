Пострадавшая во время обычной готовки жительница Башкирии скончалась

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Пресс-служба управления МЧС по Башкирии сообщила, что врачам не удалось спасти женщину, получившую ожоги 1, 2 и 3 степени. Кроме ожогов она также получила отравление угарным газом.
Напомним, в процессе готовки еды на женщине на уфимке загорелась одежда. 73-летнюю женщину доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы №18.
К сожалению, борьба за её жизнь не увенчалась успехом. Как передали в МЧС, вечером 31 августа при сверке данных с медицинским учреждением получена информация, что женщина скончалась.