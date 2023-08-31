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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Пострадавшая во время обычной готовки жительница Башкирии скончалась

Пострадавшая во время обычной готовки жительница Башкирии скончалась

31 августа 2023, 17:56
Фото: 1MI
Спасатели сообщили подробности инцидента

Пресс-служба управления МЧС по Башкирии сообщила, что врачам не удалось спасти женщину, получившую ожоги 1, 2 и 3 степени. Кроме ожогов она также получила отравление угарным газом.

Напомним, в процессе готовки еды на женщине на уфимке загорелась одежда. 73-летнюю женщину доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы №18.

К сожалению, борьба за её жизнь не увенчалась успехом. Как передали в МЧС, вечером 31 августа при сверке данных с медицинским учреждением получена информация, что женщина скончалась.

#Происшествия#Пожар#МЧС#Идэль Гумеров
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