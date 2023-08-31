Последствия взрыва в Башкирии: жители оставляют свои квартиры

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По итогам работы комиссии было принято решение о признании аварийным дома в Ишимбае, где произошел взрыв газа. Спасатели укрепили несущие элементы крыши, чтобы обеспечить безопасность работ.
Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, жители смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи.
В сообщении говорится, что после проведения проверки комиссией исходя из предварительной информации, дом был полностью признан аварийным. Все жители неповрежденного подъезда смогут зайти в свои квартиры и забрать свои вещи, начиная с завтрашнего дня.
Ранее Mkset сообщал, что восемь жильцов дома временно разместили в гостинице «Заря», остальные у родственников.