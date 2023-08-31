mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Жителям дома в Ишимбае, где взорвался газ, объявили о расселении

Последствия взрыва в Башкирии: жители оставляют свои квартиры

31 августа 2023, 10:45
Фото: 1MI

Жителям дома в Ишимбае, где взорвался газ, объявили о расселении

Об этом сообщила пресс-служба госкомитета республики по ЧС

По итогам работы комиссии было принято решение о признании аварийным дома в Ишимбае, где произошел взрыв газа. Спасатели укрепили несущие элементы крыши, чтобы обеспечить безопасность работ.

Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, жители смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать вещи.

В сообщении говорится, что после проведения проверки комиссией исходя из предварительной информации, дом был полностью признан аварийным. Все жители неповрежденного подъезда смогут зайти в свои квартиры и забрать свои вещи, начиная с завтрашнего дня.

Ранее Mkset сообщал, что восемь жильцов дома временно разместили в гостинице «Заря», остальные у родственников.

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#МЧС#Происшествие#Виалина Ахсанова#Взрыв газа в двухэтажке в Ишимбае
Подпишитесь
Хабиров сделал откровенное заявление о покончившем с собой в Уфе дезертире с гранатой
Сегодня, 13:06
От простоты до креатива: изучили, сколько стоит букет цветов к 1 сентября в Уфе
Сегодня, 04:24
Мойтесь в кипятке: как в Уфе учителей оставили без холодной воды в канун 1 сентября
Сегодня, 13:15
Бабье лето на пороге: названа дата прихода тепла в Уфу
Сегодня, 05:00
«Обнаружены следы»: летевший в Уфу самолет экстренно приземлился в другом городе
Сегодня, 09:25
В Уфе начинает работу каршеринг Cars7
Сегодня, 03:59