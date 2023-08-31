Первый в своём роде — коттеджный посёлок «Созвездие Цефей»

— С начала этого года ГК «Жилой Квартал» также фиксирует активизировавшийся спрос на загородные дома. Все больше людей приходят к пониманию, что хотят не только отдыхать на природе в выходные дни, но и жить там постоянно. Большинство при выборе дома отмечают, что не могли решиться на переезд загород раньше, так как пугало отсутствие инфраструктуры, проблемы с транспортной доступностью, вопросы по содержанию общих территорий и т. д. Сегодня же, когда люди приезжают в гости к друзьям и родственникам, живущим в наших посёлках, или знакомятся с нашими проектами в офисах компании, они видят комплексное развитие территории: школы, детсады, магазины, дороги и автобусные остановки, медучреждения и аптеки — всё это, конечно, повышает качество жизни в пригороде.