Первый в своём роде — коттеджный посёлок «Созвездие Цефей»

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Большинство экспертов сходятся во мнении, что почти двукратный рост связан с повышением уровня доступности приобретения собственного дома, за счёт льготных ипотечных программ и повышением комфорта проживания в коттеджных посёлках.
Купить собственный дом в ипотеку сегодня и правда легко и комфортно. Например, воспользовавшись программой «Сельская ипотека», можно взять в кредит до 12 млн рублей всего под 3% годовых, что даже при официальном показателе 4,3% является крайне выгодным предложением.
Чтобы понять, что качественно изменилось в современных коттеджных посёлках, какие предложения есть на рынке республики и сколько стоит собственный дом, мы обратились в пресс-службу крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал».
— С начала этого года ГК «Жилой Квартал» также фиксирует активизировавшийся спрос на загородные дома. Все больше людей приходят к пониманию, что хотят не только отдыхать на природе в выходные дни, но и жить там постоянно. Большинство при выборе дома отмечают, что не могли решиться на переезд загород раньше, так как пугало отсутствие инфраструктуры, проблемы с транспортной доступностью, вопросы по содержанию общих территорий и т. д. Сегодня же, когда люди приезжают в гости к друзьям и родственникам, живущим в наших посёлках, или знакомятся с нашими проектами в офисах компании, они видят комплексное развитие территории: школы, детсады, магазины, дороги и автобусные остановки, медучреждения и аптеки — всё это, конечно, повышает качество жизни в пригороде.
Наш опыт за 22 года и 1,5 млн квадратных метров, введённых в эксплуатацию, даёт нам понимание, в каких домах хотят жить люди. Поэтому все наши проекты комплексные и продуманные, но при этом каждый из них имеет свои уникальные особенности. Ведь в новых посёлках мы не только реализуем лучшие решения из завершенных, но и внедряем что-то новое, чего ещё никто не делал.
— Получается, что вы не только крупнейший застройщик загородной недвижимости в нашей республике, но ещё и трендсеттер отрасли. А что интересного вы сделали за последнее время?
— Из последних новшеств могу отметить, что мы первыми в России спроектировали концептуальный коттеджный посёлок по карте настоящего созвездия и уже приступили к его реализации.
— Речь идёт о коттеджном посёлке «Созвездие Цефей», старт продаж которого был недавно объявлен?
— Да, вы совершенно правы. После старта продаж в коттеджном посёлке «Созвездие Цефей» мы видим большой интерес к нему среди покупателей. А всего в проекте предусмотрено 100 комфортабельных домов, среди которых будут как просторные коттеджи, так и таунхаусы на двух хозяев.
— Кроме того, что посёлок «Созвездие Цефей» спроектирован по карте звёздного неба, что в нём ещё примечательного?
— Во-первых, это будет не просто посёлок, а комплексный продукт с высоким уровнем комфорта проживания и безопасной закрытой территорией с кпп на въезде. Все дома будут подключены к коммуникациям: водоснабжение, канализация, газ, электричество — вам ни о чём не придется беспокоиться. Проектом предусмотрены широкие асфальтированные дороги. А собственная управляющая компания возьмёт на себя уход за территорией и решение вопросов, возникающих у жильцов.
Во-вторых, мы проектировали не просто дома, а среду для жизни, поэтому предусмотрели зоны для приятного и активного отдыха прямо на территории коттеджного посёлка «Созвездие Цефей». Для этого мы запроектировали авторский пешеходный бульвар с местом под звёздами, где можно будет не только гулять, но и загадывать желания. А также отвели более 10 тысяч квадратных метров под благоустроенные парки, на территории которых расположатся пять тематических зон с разделением по возрасту и видам активности и многофункциональный SPORTHUB, где все желающие смогут заниматься спортом на открытом воздухе
В-третьих, весь посёлок будет выстроен в едином архитектурном стиле. Фасады домов и таунхаусов будут облицованы по технологии «Баварская кладка», но не в привычных для всех красной и бежевой гамме, а в благородных серо-коричневых оттенках, которые будут подчёркивать респектабельность и высокий статус своих владельцев, создавать атмосферу комфорта. При этом в нашей звёздной коллекции 12 проектов коттеджей и 5 проектов таунхаусов, поэтому вы сможете выбрать дом, который оптимально подходит под потребности вашей семьи по этажности, метражу и количеству комнат.
— А до города близко?
— Он возводится в благоустроенном пригороде, рядом с деревней Шмидтово, к которой есть два подъездных пути по трассе М5, с северной и южной частей Уфы. Поэтому добраться до него на машине можно всего за 20 минут. А совсем скоро будет реализован «Восточный» выезд из города, что в разы сократит время пути до географического центра Уфы.
— Как обстоят дела с инфраструктурой?
— В первую очередь хочется отметить, что буквально в нескольких метрах от центрального въезда «Созвездия Цефей» уже строится новая современная школа и детский сад, а также недалеко есть два действующих детских сада, это оценят семьи с детьми. Ну и, конечно же, есть и всё остальное, что необходимо для повседневного комфорта: магазины и кафе, SPA и спортивные центры, косметологии, пункты выдачи интернет-заказов и многое другое.
— За сколько сегодня можно купить дом в коттеджном посёлке «Созвездие Цефей»?
— Покупать на старте всегда выгодно. Например, сейчас купить просторный комфортабельный коттедж в «Созвездии Цефей» можно всего от 10,6 млн рублей [1]. А для удобства наших клиентов действует программа «Трейд-ин», благодаря которой вы легко и быстро сможете продать свою старую квартиру и купить новый дом. Если же вам дополнительно понадобятся кредитные средства, то наш ипотечный брокер поможет правильно собрать пакет документов и получить одобрение на ипотеку. Например, по программе «Сельская ипотека» можно получить до 12 млн рублей всего под 3%.
Итак, резюмируя всё вышесказанное, новое поколение коттеджных посёлков — это высокий уровень качества жизни в благоустроенном пригороде. Для уфимцев, которые давно хотят переехать в комфортный красивый дом и жить рядом с соседями-единомышленниками, строится концептуальный коттеджный поселок «Созвездие Цефей».
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила четырнадцать жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн квадратных метров жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья.
Узнать больше о новом концептуальном посёлке «Созвездие Цефей» вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
[1] Не является публичной офертой. Данные актуальны на 31.08.2023 г.