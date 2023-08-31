12 человек: пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В Чишминском районе Башкортостана перевернулся пассажирский автобус с 12 пассажирами. ДТП произошло возле деревень Енгалышево и Осоргино.
Как сообщили в Госкомитете по ЧС, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и упала на бок. Погибших нет, однако прокуратура передаёт информацию о 2 пострадавших. Их повезли в больницу Дёмского района Уфы.
Сразу же после аварии на место происшествия приехали сотрудники пожарной части, госкомитета по ЧС и других экстренных служб, а также исполняющий обязанности прокурора Чишминского района. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, соблюдение компанией-перевозчиком требований безопасности.