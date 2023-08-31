12 человек: пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

Как сообщили в Госкомитете по ЧС, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и упала на бок. Погибших нет, однако прокуратура передаёт информацию о 2 пострадавших. Их повезли в больницу Дёмского района Уфы.