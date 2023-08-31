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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Двое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии

12 человек: пассажирский автобус перевернулся в Башкирии

31 августа 2023, 13:07
Фото: 1MI

Двое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии

Прокуратура сообщила о серьёзном ДТП в Чишминском районе

В Чишминском районе Башкортостана перевернулся пассажирский автобус с 12 пассажирами. ДТП произошло возле деревень Енгалышево и Осоргино.

Как сообщили в Госкомитете по ЧС, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и упала на бок. Погибших нет, однако прокуратура передаёт информацию о 2 пострадавших. Их повезли в больницу Дёмского района Уфы.

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Сразу же после аварии на место происшествия приехали сотрудники пожарной части, госкомитета по ЧС и других экстренных служб, а также исполняющий обязанности прокурора Чишминского района. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, соблюдение компанией-перевозчиком требований безопасности.

#Происшествия#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#ДТП с автобусом#Происшествие#Идэль Гумеров
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