Откровения Хабирова, режим ЧС в Башкирии и спасение озера в Зауралье

Страшные ДТП случились в Башкирии. Сначала стало известно об аварии в Чишминском районе, где рейсовый автобус перевернулся с пассажирами. В ГИБДД сообщили, что водитель не справился с управлением, и машина ушла в кювет. Двоих пострадавших увезли на скорой в дёмскую больницу. К более трагичным последствиям привела массовая авария в Иглинском районе. На федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись четыре машины — две легковушки и два грузовика. Один человек погиб, трое пострадали. О причинах произошедшего пока не говорится.