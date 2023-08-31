Откровения Хабирова, режим ЧС в Башкирии и спасение озера в Зауралье

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Published Сегодня, 17:56
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Из-за взрыва в жилом доме в Ишимбае введён режим ЧС. Но не стоит впадать в панику — речь идёт о зоне в 3 метрах от пострадавшего дома. Напомним, 30 август бытовой газ взорвался в квартире, в результате получил ранения один мужчина. Жильцов дома временно разместили в в гостинице «Заря».
Уже завтра Башкирию ждёт потепление. Об этом сообщает сервис «Гисметео». По его данным, 1 сентября в Уфе температура поднимется до +17 градусов, в субботу — до +22. На протяжении первой недели сентября будет сохраняться тёплая погода без дождей и сильного ветра. 7 сентября нас ждёт привычная жара — воздух прогреется до +27.
Мы изучили, сколько стоят букеты к Дню знаний. Самый бюджетный букет хризантем в цветочном магазине в Дёме стоит 690 рублей, а продуктовые гипермаркеты предлагают цветы в диапазоне от 220 до 1300 рублей. В «Цветоматах» можно купить букеты до 1200 рублей. Пожалуй, самый доступный вариант — уличные торговцы цветами, которые готовы вам отдать «дачные» наборы от 200 рублей. Дороже всего — в онлайн-магазинах.
Глава Башкирии разоткровенничался. После самоубийства в СИЗО дезертира, угрожавшего взорвать гранату на заправке, Радий Хабиров заявил, что сожалеет о случившемся, ведь пытался спасти тому жизнь. По его мнению, никто не имеет права угрожать людям оружием и требовать чего-либо через насилие. Также господин Хабиров заявил, что берёт на себя похороны «заблудившегося солдата».
Страшные ДТП случились в Башкирии. Сначала стало известно об аварии в Чишминском районе, где рейсовый автобус перевернулся с пассажирами. В ГИБДД сообщили, что водитель не справился с управлением, и машина ушла в кювет. Двоих пострадавших увезли на скорой в дёмскую больницу. К более трагичным последствиям привела массовая авария в Иглинском районе. На федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись четыре машины — две легковушки и два грузовика. Один человек погиб, трое пострадали. О причинах произошедшего пока не говорится.
Жители Баймакского района просят спасти озеро Талкас. Активисты говорят об угрозе экологической катастрофы, если не принять меры. В качестве последних они предлагают запуск в водоём «санитарных» рыб для восстановления микрофлоры и очистку озера. Возле памятника природы работает два пляжа, ранее Талкас был объектом конфликта между жителями ближайших сёл и золотодобытчиком, чьим учредителем являются оффшорные компании.