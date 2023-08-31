От простоты до креатива: изучили, сколько стоит букет цветов к 1 сентября в Уфе

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Готовые букеты и доставку практически в любую часть Уфы предлагают разнообразные сайты популярных цветочных магазинов города. Можно не заморачиваться — как правило, на подобных сайтах есть специальный раздел «1 сентября» или «День знаний», где на выбор представлены уже полноценные цветочные композиции — и даже с нотками осени.
Так, один из первых в поиске цветочных сайтов по Уфе предлагает нам букеты в ценовой категории от 1000 до 3000 рублей и дороже. Самый дешевый букет здесь обойдется в 1040 рублей. За эту цену мы получим несколько гортензий, обёрнутых в фетровую упаковку. А что, даже креативно — учитывая, что большая часть цветов традиционно продаётся в полиэтиленовой плёнке. Самым роскошным по цене вариантом в данной категории является букет Milka за 3714 рублей. В бело-фиолетовой композиции сочетаются цветы нескольких видов (пионы, хризантемы, розы, гортензии, гипсофилы).
Переходя по следующему же сайту, мы видим куда более космическую цену — 5000 рублей за привычный букет из 15 роз, 6 лимониумов, 8 диантусов, и 5 целозий в тканевой упаковке. Но есть и образцы дешевле — немного гербер, роз и хризантем сольются в букете за 2000 рублей.
А вот в третьем интернет-магазине максимальный ценник за букет в пленке из пяти роз сорта «Эквадор», трех хризантем, двух гиперикумов, лимониума выйдет по ценнику в 3010 рублей. Просто пять розочек того же сорта обойдутся в 1490 рублей — дешево и сердито.
Отметим, что в вышеуказанных примерах не зачтена стоимость доставки.
Если времени выбирать букет совсем немного, то стоит оглядеться вокруг — в Уфе много цветочных разного сегмента. Часто они бывают прямо на автобусных остановках или в зданиях чуть ли не каждого крупного ТЦ города.
Смотрим, что возле дома есть у нас — так, в одном из цветочных магазинов в Дëмском районе самый бюджетный букет из трёх хризантем обойдется всего в 690 рублей, средняя цена букетов же здесь составляет около 1000-1500 рублей.
Как рассказала флорист, повышение цен на букеты 31 августа не планируется лишь в том случае, если последний завоз цветов был днями раньше.
Почти во всех крупных продуктовых гипермаркетах Уфы уже вовсю организованы целые стенды с букетами в подарочной упаковке. Их можно увидеть практически сразу на входе в магазин — обычно там, где разложены товары со скидками. Так, например, гипермаркет «О’КЕЙ» в ТЦ «Планета» предлагает букеты в ценовом диапазоне от 220 до 1300 рублей. Разве что выбор здесь поскуднее: одни хризантемы да георгины.
Еще недорогой вариант, про который мало кто знает — специальный автомат с цветами. В цветоматах собраны небольшие букеты по привлекательным ценам — пожалуй, самый дорогой букет здесь будет стоять с ценником не выше 1200 рублей. Адреса автоматов по продаже живых цветов можно легко найти на картах города в телефоне.
Тем, кому цены в магазинах все же покажутся завышенными, можно попытать счастья у местных уличных продавцов — возле магазинов, на рынке, в подземных переходах. Букетики «из прошлого» продают, как правило, пожилые люди, всё из своего огорода. Ценник у них напрямую зависит от спроса, местоположения и конкурентов. В Дёмском районе средняя цена букетов у местных бабушек — от 200 до 600 рублей и выше.
Mkset провёл опрос читателей в своём телеграм-канале. Родители детей раскрыли, какую сумму они готовы вложить на букеты для преподавателей. По результатам опроса выяснилось, что из 458 опрошенных 24% не планируют дарить цветы вообще, а 23% готовы выделить на это не более 1000 рублей. Еще 13% хотят найти букет до 2000 рублей. Не жалеют свои средства всего 2% — сюда входят те, кто может выложить за цветы на 1 сентября больше 4000 рублей.