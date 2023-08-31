От простоты до креатива: изучили, сколько стоит букет цветов к 1 сентября в Уфе

Так, один из первых в поиске цветочных сайтов по Уфе предлагает нам букеты в ценовой категории от 1000 до 3000 рублей и дороже. Самый дешевый букет здесь обойдется в 1040 рублей. За эту цену мы получим несколько гортензий, обёрнутых в фетровую упаковку. А что, даже креативно — учитывая, что большая часть цветов традиционно продаётся в полиэтиленовой плёнке. Самым роскошным по цене вариантом в данной категории является букет Milka за 3714 рублей. В бело-фиолетовой композиции сочетаются цветы нескольких видов (пионы, хризантемы, розы, гортензии, гипсофилы).