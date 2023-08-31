На территории Башкирии запретят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Данный запрет коснётся только розничных торговых точек и не повлияет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, имеющих соответствующую на это лицензию.
За выявление факта нарушения запрета о продаже будут выданы штрафы. Около 20-40 тысяч придётся оплатить должностным лицам. Куда более серьёзный штраф полагается юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч с предполагаемой конфискацией товара.
Как сообщил Минторг, это необходимо для обеспечения общественного порядка в дни праздничных мероприятий.
На территории России продажа алкоголя также ограничена во время проведения выпускных, 9 мая, 1, 12 и 27 июня.