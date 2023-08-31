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Published Сегодня, 06:59

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Updated Сегодня, 07:01

На территории Башкирии запретят продажу алкоголя

На территории Башкирии запретят продажу алкоголя

31 августа 2023, 06:59
Фото: 1MI
Продажа алкогольной продукции будет запрещена уже завтра, 1 сентября, в связи с Днём знаний, однако есть места, где закон позволяет продавать алкоголь даже в праздничные дни.

Данный запрет коснётся только розничных торговых точек и не повлияет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, имеющих соответствующую на это лицензию.

За выявление факта нарушения запрета о продаже будут выданы штрафы. Около 20-40 тысяч придётся оплатить должностным лицам. Куда более серьёзный штраф полагается юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч с предполагаемой конфискацией товара.

Как сообщил Минторг, это необходимо для обеспечения общественного порядка в дни праздничных мероприятий.

На территории России продажа алкоголя также ограничена во время проведения выпускных, 9 мая, 1, 12 и 27 июня.

#Общество#Башкирия#Алкоголь#Штрафы#Новости Башкирии#Анна Савельева#Минторг#Запрет#День знаний#Общественный порядок#Праздничные мероприятия
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