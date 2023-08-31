На территории Башкирии запретят продажу алкоголя

За выявление факта нарушения запрета о продаже будут выданы штрафы. Около 20-40 тысяч придётся оплатить должностным лицам. Куда более серьёзный штраф полагается юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч с предполагаемой конфискацией товара.