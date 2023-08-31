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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Мойтесь в кипятке: как в Уфе учителей оставили без холодной воды в канун 1 сентября

Мойтесь в кипятке: как в Уфе учителей оставили без холодной воды в канун 1 сентября

31 августа 2023, 13:15
Фото: 1MI
Жители общежития Института развития образования больше не могут терпеть отсутствие холодной воды. Об этом они пожаловались Радию Хабирову и в редакцию Mkset

К Радию Хабирову обратилась Никифорова А. от имени учителей, воспитателей и работников образования. По словам жильцов, с 25 августа в общежитии Института развития образования нет холодной воды.

Всё началось, по словам авторки комментария, с начала августа, когда на перекрёстке улиц Ветошникова и Чернышевского прорвало трубопровод. К слову, мы уже рассказывали о том, что 80% водопроводных труб в Уфе изношены. Как сообщила автор комментария, «Уфаводоканал» якобы отказался устранять последствия прорыва, сославшись на Институт развития образования. В последнем будто бы заявили, что здание общежития не находится на их балансе.

Фото с места коммунальной аварии, из-за которой учителя остались без водыФото с места коммунальной аварии, из-за которой учителя остались без воды
Фото с места коммунальной аварии, из-за которой учителя остались без воды
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Работники образования сетуют на то, что из-за отсутствия холодной воды они не могут подготовиться к новому учебному году — постирать вещи, умыться, привести в порядок детей.

Редакция Mkset обратилась в мэрию и министерство образования с просьбой прояснить ситуацию.

#Общество#Уфа#ЖКХ#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Уфаводоканал
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