Мойтесь в кипятке: как в Уфе учителей оставили без холодной воды в канун 1 сентября

Всё началось, по словам авторки комментария, с начала августа, когда на перекрёстке улиц Ветошникова и Чернышевского прорвало трубопровод. К слову, мы уже рассказывали о том, что 80% водопроводных труб в Уфе изношены. Как сообщила автор комментария, «Уфаводоканал» якобы отказался устранять последствия прорыва, сославшись на Институт развития образования. В последнем будто бы заявили, что здание общежития не находится на их балансе.