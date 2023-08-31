Мойтесь в кипятке: как в Уфе учителей оставили без холодной воды в канун 1 сентября

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
К Радию Хабирову обратилась Никифорова А. от имени учителей, воспитателей и работников образования. По словам жильцов, с 25 августа в общежитии Института развития образования нет холодной воды.
Всё началось, по словам авторки комментария, с начала августа, когда на перекрёстке улиц Ветошникова и Чернышевского прорвало трубопровод. К слову, мы уже рассказывали о том, что 80% водопроводных труб в Уфе изношены. Как сообщила автор комментария, «Уфаводоканал» якобы отказался устранять последствия прорыва, сославшись на Институт развития образования. В последнем будто бы заявили, что здание общежития не находится на их балансе.
Работники образования сетуют на то, что из-за отсутствия холодной воды они не могут подготовиться к новому учебному году — постирать вещи, умыться, привести в порядок детей.
Редакция Mkset обратилась в мэрию и министерство образования с просьбой прояснить ситуацию.