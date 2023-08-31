Массовое ДТП в Башкирии: есть жертвы

На участке федеральной трассы М-5 в Иглинском районе произошла страшная авария. Как сообщают в пресс-службе управления ГИБДД, ДТП произошло на 1516 километре автодороги. Столкнулись две легковушки и два грузовика, из-за чего один человек погиб, трое пострадали. Раненных экстренно госпитализировали.