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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В аварии в Башкирии погиб человек

Массовое ДТП в Башкирии: есть жертвы

31 августа 2023, 14:06
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана / t.me/bash_gibdd

В аварии в Башкирии погиб человек

В Иглинском районе в аварию попали четыре машины

На участке федеральной трассы М-5 в Иглинском районе произошла страшная авария. Как сообщают в пресс-службе управления ГИБДД, ДТП произошло на 1516 километре автодороги. Столкнулись две легковушки и два грузовика, из-за чего один человек погиб, трое пострадали. Раненных экстренно госпитализировали.

По предварительной информации, авария случилась в 5 часов вечера. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Комментаторы в соцсетях говорят, что на данном участке плохая видимость из-за небольшого поворота.

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Авария создала помехи движению — на двухполосном участке введено реверсивное движение. Кроме того, в соцсетях появились сообщения о пробках на границе Башкирии и Челябинской области.

Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники госавтоинспекции.

#Происшествия#ГИБДД#Смертельное ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Происшествие#Идэль Гумеров
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