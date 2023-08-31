Массовое ДТП в Башкирии: есть жертвы

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
На участке федеральной трассы М-5 в Иглинском районе произошла страшная авария. Как сообщают в пресс-службе управления ГИБДД, ДТП произошло на 1516 километре автодороги. Столкнулись две легковушки и два грузовика, из-за чего один человек погиб, трое пострадали. Раненных экстренно госпитализировали.
По предварительной информации, авария случилась в 5 часов вечера. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Комментаторы в соцсетях говорят, что на данном участке плохая видимость из-за небольшого поворота.
Авария создала помехи движению — на двухполосном участке введено реверсивное движение. Кроме того, в соцсетях появились сообщения о пробках на границе Башкирии и Челябинской области.
Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники госавтоинспекции.