Масштабные проверки ДПС ждут водителей Башкирии: раскрыты конкретные дороги

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 06:48
В Башкирии проводятся массовые проверки транспорта для обеспечения безопасности на дорогах. Автомобили проверяют на 1543 км дороги М-5 «Урал» в Иглинском районе и на 6 км Западного обхода Уфы.
Выбор данных участков объясняется целью предотвращения возможных происшествий на дорогах.
Напомним, что накануне водителей предупредили о взрывах на трассе М-5. Это касается участка дороги Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск.