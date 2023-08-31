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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 06:48

Масштабные проверки ДПС ждут водителей Башкирии: раскрыты конкретные дороги

Масштабные проверки ДПС ждут водителей Башкирии: раскрыты конкретные дороги

31 августа 2023, 05:01
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

В Башкирии проводятся массовые проверки транспорта для обеспечения безопасности на дорогах. Автомобили проверяют на 1543 км дороги М-5 «Урал» в Иглинском районе и на 6 км Западного обхода Уфы.

Выбор данных участков объясняется целью предотвращения возможных происшествий на дорогах.

Напомним, что накануне водителей предупредили о взрывах на трассе М-5. Это касается участка дороги Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск.

#Башкирия#ГИБДД#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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