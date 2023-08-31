Легенда 90-х из Уфы Андрей Губин сделал заявление для своих фанатов

Ранее Mkset сообщал о том, что Андрей Губин был вынужден съехать из собственной квартиры в съёмную однушку из-за шумных соседей. Каждый день в жизни артиста происходила «какая-то мерность», в частности, соседи пели «страшными голосами», что в свою очередь ухудшало состояние здоровья Андрея Губина.