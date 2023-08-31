Легенда 90-х из Уфы Андрей Губин сделал заявление для своих фанатов

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Популярный музыкант из Уфы, Андрей Губин, который стал легендой 90-х годов, вернулся в Россию и теперь ищет тех, кому передать свои песни.
Долгое время он проживал в арендованном доме на берегу Акабского залива в городе Дахаб в Египте. Основной причиной переезда стал шумный ремонт, который проводили соседи, но сейчас ситуация изменилась и стала более спокойной.
Сам Губин не планирует выступать на сцене, однако это не помешает ему продолжать писать песни и передавать их своим поклонникам.
Андрей Губин намерен передать свои композиции молодому исполнителю. В настоящее время музыкант рассматривает различные варианты. Он отмечает, что ему нет необходимости спешить, так как его заболевание не прогрессирует.
Ранее Mkset сообщал о том, что Андрей Губин был вынужден съехать из собственной квартиры в съёмную однушку из-за шумных соседей. Каждый день в жизни артиста происходила «какая-то мерность», в частности, соседи пели «страшными голосами», что в свою очередь ухудшало состояние здоровья Андрея Губина.