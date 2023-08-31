Куда сходить 1 сентября в Уфе? : афиша мероприятий

1 сентября Уфимский городской планетарий представит увлекательное анимационное представление с космонавтом, бесплатные полнокупольные сеансы для детей и интерактивные игры. Юные зрители смогут принять участие в развлекательном шоу с игровыми программами на площадке перед планетарием с 12:00. В звездном зале в 13:30 и 15:00 начнутся познавательные полнокупольные показы. Вход для детей свободный, но количество мест ограничено. Поэтому организаторы рекомендуют приходить за 30 минут до начала мероприятий. Кроме того, перед каждым сеансом гостей ждет небольшая экскурсия по планетарию и викторины.