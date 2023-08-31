Куда сходить 1 сентября в Уфе? : афиша мероприятий

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Традиционно праздник начинается с торжественной линейки, которая проводится у главного входа в школу или учебное заведение. В 2023 году линейка будет проходить в традиционном оффлайн формате, без каких-либо карантинных ограничений. Время проведения мероприятия определяется каждой отдельной школой, но обычно торжества начинаются в первой половине дня, с 8:00 до 9:30.
1 сентября 2023 года во многих школах будет проведено особенное мероприятие — «Урок мира». Основное внимание будет уделено учащимся младших классов. Для учащихся средних и старших классов обычно проводится классный час, на котором учителя представляют ученикам план обучения на год
Также, В День знаний, на «Уфа-Арене» состоится уникальное молодежное диско-шоу. На этом ярком мероприятии будут представлены самые захватывающие номера лауреатов и участников программы «Российская студенческая весна». Все гости смогут принять участие в интерактивных конкурсах с ценными призами. Начало праздника запланировано на 18:30. Билеты на это событие можно получить в своей образовательной организации.
Музее истории города Уфы приглашает первоклассников посетить день открытых дверей 1 сентября с 10:00 до 19.30 часов
Также, В парке «Кашкадан» уфимцы смогут насладиться особым событием 1 сентября — Днем открытых дверей от молодежного центра «Молодое творчество!». Молодежный центр приготовил праздничный сюрприз для всех посетителей, особенно для молодежи. Вас ждут интересные рассказы о различных направлениях деятельности центра, помощь в выборе сферы творчества и, конечно же, заряд вдохновения! Мероприятие начнётся в 16:00 часов.
1 сентября Уфимский городской планетарий представит увлекательное анимационное представление с космонавтом, бесплатные полнокупольные сеансы для детей и интерактивные игры. Юные зрители смогут принять участие в развлекательном шоу с игровыми программами на площадке перед планетарием с 12:00. В звездном зале в 13:30 и 15:00 начнутся познавательные полнокупольные показы. Вход для детей свободный, но количество мест ограничено. Поэтому организаторы рекомендуют приходить за 30 минут до начала мероприятий. Кроме того, перед каждым сеансом гостей ждет небольшая экскурсия по планетарию и викторины.
Также праздничное мероприятие состоится на площадке у Колеса Обозрения «7-небо», с 15:00 до 17.00