Хабиров сделал откровенное заявление о покончившем с собой в Уфе дезертире с гранатой

Радий Хабиров сказал, что считает мужчину солдатом, «хотя и заблудившимся солдатом». При этом Хабирову жаль, что с ним произошла такая трагедия, ведь глава республики пытался спасти ему жизнь. Однако, считает Хабиров, никому не при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-либо через насилие.