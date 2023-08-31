Хабиров сделал откровенное заявление о покончившем с собой в Уфе дезертире с гранатой

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Глава Башкирии заявил, что пытался спасти жизнь Ильдару Б., известному тем, что угрожал взорвать гранату возле автозаправки на Нагаевском шоссе. Информация опубликовал «Башинформ». Речь идёт о дезертире Ильдаре Б., самовольно оставившем воинскую часть. Напомним, вчера стало известно о его самоубийстве в камере СИЗО.
Радий Хабиров сказал, что считает мужчину солдатом, «хотя и заблудившимся солдатом». При этом Хабирову жаль, что с ним произошла такая трагедия, ведь глава республики пытался спасти ему жизнь. Однако, считает Хабиров, никому не при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-либо через насилие.
Также Хабиров взял на себя организацию похорон Ильдара Б.
Ильдар Б., грозивший взорвать гранату, добивался переговоров с главой Башкирии и после переговоров с ним сдался силовым органам. Суд арестовал дезертира на 2 месяца. Ранее в отношении мужчины было заведено уголовное дело за дезертирство.