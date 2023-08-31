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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Хабиров сделал откровенное заявление о покончившем с собой в Уфе дезертире с гранатой

Хабиров сделал откровенное заявление о покончившем с собой в Уфе дезертире с гранатой

31 августа 2023, 13:06
Радий Хабиров прокомментировал трагедию, произошедшую с военнослужащим

Глава Башкирии заявил, что пытался спасти жизнь Ильдару Б., известному тем, что угрожал взорвать гранату возле автозаправки на Нагаевском шоссе. Информация опубликовал «Башинформ». Речь идёт о дезертире Ильдаре Б., самовольно оставившем воинскую часть. Напомним, вчера стало известно о его самоубийстве в камере СИЗО.

Радий Хабиров сказал, что считает мужчину солдатом, «хотя и заблудившимся солдатом». При этом Хабирову жаль, что с ним произошла такая трагедия, ведь глава республики пытался спасти ему жизнь. Однако, считает Хабиров, никому не при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-либо через насилие.

Стало известно, как Хабиров помог дезертиру, который грозился взорвать гранату в Уфе
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Также Хабиров взял на себя организацию похорон Ильдара Б.

Ильдар Б., грозивший взорвать гранату, добивался переговоров с главой Башкирии и после переговоров с ним сдался силовым органам. Суд арестовал дезертира на 2 месяца. Ранее в отношении мужчины было заведено уголовное дело за дезертирство.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Дезертир с гранатой: Что происходило второго августа на Нагаевском шоссе в Уфе#Идэль Гумеров
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