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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Где перекроют дороги 1 сентября в Уфе

Где перекроют дороги 1 сентября в Уфе

31 августа 2023, 07:18
Фото: 1MI
На некоторых участках улиц временно будет ограничено движение транспорта.

1 сентября в Уфе состоятся праздничные линейки и мероприятия, посвященные началу учебного года в школах, ссузах и вузах.

С 8.00 до 16.00 будет ограничено движение по Межквартальному проезду от Южного до Северного проезда на участке вдоль зданий №100/3 и 100/3А по ул. Российской. Ограничение связано с проведением мероприятия по федеральному проекту «Профессионалитет».

С 9.00 до 18.00 будет ограничено движение на участке ул. Белокатайской от ул. Космонавтов до технического сооружения напротив здания № 5/1 по ул. Кольцевой.

Уфимский государственный нефтяной технический университет организует «Фестиваль первокурсников».

В День знаний в Уфе, как и в других крупных городах-миллионниках, всегда наблюдается увеличенное количество автомобилей на дорогах.

Также, с 1 по 3 сентября в Уфе будет ограничено движение вдоль набережной реки Белая из-за проведения фестиваля «Молочная страна». Пресс-служба городской администрации сообщила, что проезд от улицы Сочинская до парковки на Пугачева будет закрыт с 13:30 1 сентября до 23:59 2 сентября.

#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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