Где перекроют дороги 1 сентября в Уфе

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
1 сентября в Уфе состоятся праздничные линейки и мероприятия, посвященные началу учебного года в школах, ссузах и вузах.
С 8.00 до 16.00 будет ограничено движение по Межквартальному проезду от Южного до Северного проезда на участке вдоль зданий №100/3 и 100/3А по ул. Российской. Ограничение связано с проведением мероприятия по федеральному проекту «Профессионалитет».
С 9.00 до 18.00 будет ограничено движение на участке ул. Белокатайской от ул. Космонавтов до технического сооружения напротив здания № 5/1 по ул. Кольцевой.
Уфимский государственный нефтяной технический университет организует «Фестиваль первокурсников».
В День знаний в Уфе, как и в других крупных городах-миллионниках, всегда наблюдается увеличенное количество автомобилей на дорогах.
Также, с 1 по 3 сентября в Уфе будет ограничено движение вдоль набережной реки Белая из-за проведения фестиваля «Молочная страна». Пресс-служба городской администрации сообщила, что проезд от улицы Сочинская до парковки на Пугачева будет закрыт с 13:30 1 сентября до 23:59 2 сентября.