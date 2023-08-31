Где перекроют дороги 1 сентября в Уфе

Также, с 1 по 3 сентября в Уфе будет ограничено движение вдоль набережной реки Белая из-за проведения фестиваля «Молочная страна». Пресс-служба городской администрации сообщила, что проезд от улицы Сочинская до парковки на Пугачева будет закрыт с 13:30 1 сентября до 23:59 2 сентября.