Долгожительница погибла при пожаре в Башкирии

Ранее МЧС по Башкирии сообщило, что с начала этого года в республике произошло почти 7,5 тысяч пожаров. И хотя эта цифра на 6,3% меньше, чем в прошлом году, пожары унесли жизни около 200 жителей Башкирии, включая двоих детей.