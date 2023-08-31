Долгожительница погибла при пожаре в Башкирии

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Пожарники обнаружили тело женщины в небольшом кирпичном доме на улице Мира. Старушку не удалось спасти, хотя возгорание ликвидировали быстро, всего за 15 минут. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
В Стерлитамаке также горела сегодня двухкомнатная квартира на улице Худайбердина. Из нее успели вывести двоих детей, к счастью, они не пострадали.
Ранее МЧС по Башкирии сообщило, что с начала этого года в республике произошло почти 7,5 тысяч пожаров. И хотя эта цифра на 6,3% меньше, чем в прошлом году, пожары унесли жизни около 200 жителей Башкирии, включая двоих детей.