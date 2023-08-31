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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Когда в дом вошли пожарники, женщина была уже мертва

Долгожительница погибла при пожаре в Башкирии

31 августа 2023, 16:08
Фото: МЧС России
Когда в дом вошли пожарники, женщина была уже мертва
Пожар унес жизнь 97-летней пенсионерки в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Пожарники обнаружили тело женщины в небольшом кирпичном доме на улице Мира. Старушку не удалось спасти, хотя возгорание ликвидировали быстро, всего за 15 минут. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

В Стерлитамаке также горела сегодня двухкомнатная квартира на улице Худайбердина. Из нее успели вывести двоих детей, к счастью, они не пострадали.

Ранее МЧС по Башкирии сообщило, что с начала этого года в республике произошло почти 7,5 тысяч пожаров. И хотя эта цифра на 6,3% меньше, чем в прошлом году, пожары унесли жизни около 200 жителей Башкирии, включая двоих детей.

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#Башкирия#Стерлитамак#Пожар#МЧС
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