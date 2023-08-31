«Башнефть» провела акцию «Подарок к школе» для воспитанников детдомов и приютов

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
С 2011 года волонтерское движение «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») каждый год проводит акцию: в преддверии Дня знаний и нового учебного года работники компании на личные средства закупают школьные принадлежности, канцелярские товары, игры, а также угощения и другие подарки для учащихся подшефных учреждений по всей республике. Они лично вручают их ребятам, организуя для детей яркие представления.
Так, в этом году сотрудники предприятий «Башнефть-Петротест» и «Башнефть-Добыча» — посетили социальные учреждения Ишимбайского района, в которых живут и учатся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В этом смысле участие взрослых — по-настоящему искреннее — очень важно для этих ребят. Первой точкой стал социальный приют для детей и подростков «Семья» (с. Урман-Бишкадак). За год здесь бывает около 60-70 ребят, в настоящее время тут проживает шесть детей. Для них сотрудники «Башнефти» организовали веселые соревнования вместе с аниматорами в стиле популярного мультфильма «Миньоны».
— Сегодня наши друзья и коллеги из компании «Башнефть» в преддверии Первого сентября устроили нашим деткам настоящий праздник. С «Башнефтью» мы сотрудничаем больше десяти лет. С волонтерами компании мы на связи, заранее созваниваемся, они уточняют, в чем мы нуждаемся, какая конкретная помощь нужна. Это сотрудничество очень плодотворно влияет на наших детей. Потому что это, в том числе, и душевное общение непосредственно с детьми, творческие встречи, игры, а это очень важно для наших воспитанников, — отметила специалист по социальной работе Гульназ Кучербаева.
По словам руководства приюта, «Башнефть» регулярно участвует во всех крупных праздниках, которые здесь проводятся, — Новый год, День защиты детей и другие. При этом волонтеры стараются не просто что-то подарить детям, но стараются добавить праздничную атмосферу.
В Центре содействия семейному воспитанию для детей-сирот и детей без попечения родителей «Петровский» сейчас живут 30 воспитанников от 6 до 17 лет, из них — восемь выпускников, которые в этом году сдали вступительные экзамены и поступили в республиканские ссузы и вузы.
— Праздничные мероприятия ко Дню знаний — добрая традиция. Наши давние друзья-нефтяники привезли сегодня для детей подарки к новому учебному году и, конечно, хорошее настроение, за что им большое спасибо. Добавлю, что волонтеры компании радуют не только наших воспитанников, но и оказывают адресную помощь и самому учреждению, — отметил директор Центра Эльмира Летунова.
В Петровском ребята на праздник собрались немного постарше, поэтому здесь волонтеры организовали зажигательный праздник с веселыми и динамичными соревнованиями в духе времени. Умение найти подход и уделить внимание каждому — особенность волонтерской работы «Башнефти».
— В нашей организации волонтерское движение работает много лет, и мы благодарны всем коллегам, которые активно его поддерживают. В рамках благотворительных акций мы посещаем детские дома, приюты, многодетные семьи — и, кстати, сюда, в «Петровский», приезжаем не первый раз. В этом году также планируем посетить многодетные семьи Ишимбайского района, социальный приют «Надежда», Раевский детдом и другие. Традиционно в ноябре навестим наших ветеранов. Надеюсь, эта замечательная инициатива не прервется и будет развиваться и в дальнейшем, — рассказали участницы акции, волонтеры Алсу Хусаинова и Елена Шкода из компании «Башнефть-Добыча».
Примечательно, что в числе волонтеров оказалась Пелагея Асташова, выпускница «Петровского», ныне — сотрудница «Башнефть-Петротест»:
— Я воспитывалась здесь, в этом детдоме, и поэтому мне вдвойне радостней приезжать сюда, чтобы навестить ребят и помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Выпустившись отсюда, я окончила химико-технологический техникум, сейчас работаю в крупнейшей нефтяной компании России и учусь в УГНТУ. У меня замечательный муж и две прекрасные дочки. Поэтому хочу пожелать выпускникам «Петровского» верить в себя и упорно учиться — это поможет найти свое призвание и дело по душе.
Напомним, на попечении волонтеров находится более 20 подшефных учреждений, для которых готовится и проводится ежегодная акция «Подарок к школе». В выездных мероприятиях участвуют волонтеры — работники АНК «Башнефть» и дочерних компаний, которые в этом году поздравили более 700 детей.