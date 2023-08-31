«Башнефть» провела акцию «Подарок к школе» для воспитанников детдомов и приютов

— Сегодня наши друзья и коллеги из компании «Башнефть» в преддверии Первого сентября устроили нашим деткам настоящий праздник. С «Башнефтью» мы сотрудничаем больше десяти лет. С волонтерами компании мы на связи, заранее созваниваемся, они уточняют, в чем мы нуждаемся, какая конкретная помощь нужна. Это сотрудничество очень плодотворно влияет на наших детей. Потому что это, в том числе, и душевное общение непосредственно с детьми, творческие встречи, игры, а это очень важно для наших воспитанников, — отметила специалист по социальной работе Гульназ Кучербаева.