Банк ДОМ. РФ предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания для МСБ

В пакете «Бизнес-класс» при стоимости 5490 рублей число платежей возросло до 150 в месяц, то есть увеличилось в три раза. В случае превышения лимитов дополнительная плата будет составлять 25 рублей за платеж, что на 11 рублей ниже среднерыночного значения. В пакете «Комфорт» количество транзакций увеличилось в два раза и достигло 60 операций. Цена тарифа при этом не изменилась и остается на уровне 1990 рублей в месяц. За счет авансовой оплаты на РКО предприниматели могут экономить до 30 процентов в год.