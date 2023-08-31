Банк ДОМ. РФ предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания для МСБ

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Банк обновит тарифные планы для компаний и индивидуальных предпринимателей, увеличив лимиты по количеству бесплатных платежей до 60 (для тарифа «Комфорт») и до 150 (для тарифа «Бизнес-класс») операций.
В пакеты необходимых предпринимателю продуктов и услуг входят: переводы без комиссии на счета физлиц в рамках установленного лимита, дистанционное банковское сопровождение, бесплатный выпуск карты, а также пониженные тарифы на операции по выдаче и снятию наличных средств.
Директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк отметила: «Предоставление услуг высокого качества на выгодных условиях — один из главных приоритетов в работе Банка ДОМ.РФ. Мы проанализировали транзакционную активность наших клиентов, подключенных к пакету „Бизнес-класс“, и приняли решение значительно увеличить количество платежей. Это позволило нам втрое повысить лимиты по таким операциям. Мы уверены, что новые условия будут привлекательны для сегмента среднего и крупного бизнеса, а также помогут предпринимателям эффективнее управлять своими финансами»,
В пакете «Бизнес-класс» при стоимости 5490 рублей число платежей возросло до 150 в месяц, то есть увеличилось в три раза. В случае превышения лимитов дополнительная плата будет составлять 25 рублей за платеж, что на 11 рублей ниже среднерыночного значения. В пакете «Комфорт» количество транзакций увеличилось в два раза и достигло 60 операций. Цена тарифа при этом не изменилась и остается на уровне 1990 рублей в месяц. За счет авансовой оплаты на РКО предприниматели могут экономить до 30 процентов в год.